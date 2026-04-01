Giá cà phê hôm nay 1-4: Bật tăng, cuối tuần săn khuyến mãi tại lễ hội cà phê

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 1-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 1,29%-2,16% và Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 0,81%-1,98%.

Ở kỳ hạn tháng 5-2026, giá Robusta tăng 74 USD/tấn, lên 3.493 USD/tấn; giá Arabica tăng 130 USD/tấn, lên 6.580 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay dự kiến sẽ hồi phục sau khi giảm rất mạnh tới 4.800 đồng/kg trong phiên hôm qua, chỉ còn bình quân 87.600 đồng/kg.

Khách tham quan tại khu vực gian hàng tại Lễ hội Tôn vinh Cà phê – Trà Việt lần 3 – năm 2025 - Ảnh: NLĐ

Theo chuyên trang Bartchart, giá cà phê thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 31-3 khi đồng real Brazil lên mức cao nhất trong hai tuần, kích hoạt hoạt động mua bù thiếu (short covering) trên thị trường kỳ hạn. Đồng nội tệ mạnh lên khiến nông dân Brazil hạn chế bán ra, qua đó góp phần hỗ trợ giá.

Bên cạnh đó, cà phê robusta được hỗ trợ bởi dấu hiệu nguồn cung thắt chặt. Tồn kho cà phê Robusta do Sở Giao dịch Liên lục địa (ICE) giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3,5 tháng, còn 4.095 lô.

Diễn biến địa chính trị cũng tạo thêm áp lực lên chuỗi cung ứng. Việc đóng cửa eo biển Hormuz làm gián đoạn vận chuyển toàn cầu, kéo theo chi phí logistics, bảo hiểm và nhiên liệu tăng cao, từ đó đẩy chi phí nhập khẩu và rang xay cà phê tăng lên.