Giá cà phê hôm nay 1-4: Bật tăng, cuối tuần săn khuyến mãi tại lễ hội cà phê

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 1-4: Bật tăng, cuối tuần săn khuyến mãi tại lễ hội cà phê

Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng sau phiên đầu tuần giảm mạnh; tín đồ yêu cà phê, trà sắp được thưởng thức nhiều sản phẩm đặc sắc tại sự kiện cuối tuần

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 1-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 1,29%-2,16% và Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 0,81%-1,98%.

TIN LIÊN QUAN

Ở kỳ hạn tháng 5-2026, giá Robusta tăng 74 USD/tấn, lên 3.493 USD/tấn; giá Arabica tăng 130 USD/tấn, lên 6.580 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay dự kiến sẽ hồi phục sau khi giảm rất mạnh tới 4.800 đồng/kg trong phiên hôm qua, chỉ còn bình quân 87.600 đồng/kg.

Khách tham quan tại khu vực gian hàng tại Lễ hội Tôn vinh Cà phê – Trà Việt lần 3 – năm 2025 - Ảnh: NLĐ

Theo chuyên trang Bartchart, giá cà phê thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 31-3 khi đồng real Brazil lên mức cao nhất trong hai tuần, kích hoạt hoạt động mua bù thiếu (short covering) trên thị trường kỳ hạn. Đồng nội tệ mạnh lên khiến nông dân Brazil hạn chế bán ra, qua đó góp phần hỗ trợ giá.

Bên cạnh đó, cà phê robusta được hỗ trợ bởi dấu hiệu nguồn cung thắt chặt. Tồn kho cà phê Robusta do Sở Giao dịch Liên lục địa (ICE) giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3,5 tháng, còn 4.095 lô.

Diễn biến địa chính trị cũng tạo thêm áp lực lên chuỗi cung ứng. Việc đóng cửa eo biển Hormuz làm gián đoạn vận chuyển toàn cầu, kéo theo chi phí logistics, bảo hiểm và nhiên liệu tăng cao, từ đó đẩy chi phí nhập khẩu và rang xay cà phê tăng lên.

Khuyến mãi đậm tại lễ hội cà phê

Trong 2 ngày 4 và 5-4 (thứ 7 và chủ nhật), Báo Người Lao Động tổ chức Lễ hội Tôn vinh Cà phê – Trà Việt lần 4 – năm 2026 tại Trung tâm Thương mại Gigamall (240-242 Phạm Văn Đồng, đường Hiệp Bình, TPHCM).

Tại khu vực gian hàng trưng bày ở tầng trệt, sảnh chính của Gigamall, khách tham quan sẽ được thưởng thức nhiều loại cà phê, trà đặc sắc đến từ các thương hiệu: Đôi Dép, Nescafé, Highlands Coffee, trà dược liệu Hygie & Panacee, cà phê nông sản Meet More, caffe A Vàng, Elys Coffee, Hapii Coffee, trà và cà phê sâm Ngọc Linh Vinapanax, ITG Coffee và Global Coffee của Tập đoàn xuất khẩu cà phê nhân hàng đầu Intimex, cà phê hữu cơ The organiK coffee, trà sâm Ngọc Linh Saponin thương hiệu Bologna, các sản phẩm của Saigon Co.op,…

Ngoài thưởng thức miễn phí, khách hàng mua sắm tại sự kiện sẽ nhận được các khuyến mãi đặc biệt, chỉ có tại 2 ngày của Lễ hội.

Giá cà phê hôm nay 1-4: Bật tăng, cuối tuần săn khuyến mãi tại lễ hội cà phê - Ảnh 2.

Giá cà phê hôm nay 30-3: Sự kiện đặc biệt dành cho người yêu cà phê

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bước vào tuần mới sau một tuần đi lùi; Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - năm 2026 sắp diễn ra

Giá cà phê hôm nay 29-3: Dự báo đáng chú ý

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay 29-3 khép lại tuần giảm, các tổ chức tiếp tục đưa ra dự báo về giá cà phê cuối năm

Giá cà phê hôm nay 28-3: Robusta giữ giá tốt hơn, Brazil ra hàng chậm

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay, 28-3, giảm với cả Robusta và Arabica nhưng Robusta giữ giá tốt hơn

giá cà phê hôm nay Intimex giá cà phê mới nhất Robusta Arabica LỄ HỘI CÀ PHÊ BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo