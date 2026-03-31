Giá cà phê hôm nay 31-3: Bị bán tháo mạnh ngay đầu tuần

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua - rạng sáng 31-3 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm mạnh 4,62%-4,83%, Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng giảm 2,87%-3,13%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 174 USD/tấn, còn 3.419 USD/tấn; giá Arabica giảm 200 USD/tấn, còn 6.450 USD/tấn.

Như vậy, mới đầu tuần, cà phê trên 2 sàn đã bị bán tháo, Robusta mất mốc 3.500 USD/tấn còn Arabica mất mốc 6.500 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay dự kiến sẽ giảm mạnh do ảnh hưởng giá thế giới, từ mốc 92.400 đồng/kg hôm qua.

Cà phê trên sàn bị bán tháo ngay sau khi Reuters công bố khảo sát với 11 nhà phân tích chuyên về lĩnh vực này với cùng dự báo giá giảm.

Những nhà phân tích tham gia khảo sát dự báo giá cà phê Arabica cuối năm 2026 có thể về mức gần 5.000 USD/tấn, còn Robusta giảm chỉ còn 2.500 USD/tấn – nguyên nhân do nguồn cung cải thiện mạnh từ Brazil và Việt Nam.

Việt Nam nổi tiếng về cà phê nguyên liệu

Giá cà phê nguyên liệu gần đây biến động quá lớn và khó dự báo. Theo các chuyên gia, chế biến sâu là con đường trực tiếp nhất để doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào chu kỳ giá của cà phê nhân.

Khi doanh nghiệp chỉ dựa vào xuất khẩu nguyên liệu, hiệu quả kinh doanh bị kéo theo giá nguyên liệu.

Khi có thêm cà phê rang xay, hòa tan, chiết xuất hay nguyên liệu đồ uống, doanh nghiệp sẽ có cấu trúc doanh thu đa tầng hơn, từ đó tăng sức chống chịu trước thị trường.