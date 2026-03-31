HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 31-3: Bị bán tháo mạnh ngay đầu tuần

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Cà phê hôm nay trên sàn bị bán tháo ngay sau khi một khảo sát với 11 nhà phân tích chuyên về lĩnh vực này được công bố, đều dự báo giá giảm

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua - rạng sáng 31-3 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm mạnh 4,62%-4,83%, Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng giảm 2,87%-3,13%. 

TIN LIÊN QUAN

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 174 USD/tấn, còn 3.419 USD/tấn; giá Arabica giảm 200 USD/tấn, còn 6.450 USD/tấn.

Như vậy, mới đầu tuần, cà phê trên 2 sàn đã bị bán tháo, Robusta mất mốc 3.500 USD/tấn còn Arabica mất mốc 6.500 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay dự kiến sẽ giảm mạnh do ảnh hưởng giá thế giới, từ mốc 92.400 đồng/kg hôm qua.

Cà phê trên sàn bị bán tháo ngay sau khi Reuters công bố khảo sát với 11 nhà phân tích chuyên về lĩnh vực này với cùng dự báo giá giảm.

Những nhà phân tích tham gia khảo sát dự báo giá cà phê Arabica cuối năm 2026 có thể về mức gần 5.000 USD/tấn, còn Robusta giảm chỉ còn 2.500 USD/tấn – nguyên nhân do nguồn cung cải thiện mạnh từ Brazil và Việt Nam.

Việt Nam nổi tiếng về cà phê nguyên liệu

Giá cà phê nguyên liệu gần đây biến động quá lớn và khó dự báo. Theo các chuyên gia, chế biến sâu là con đường trực tiếp nhất để doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào chu kỳ giá của cà phê nhân.

Khi doanh nghiệp chỉ dựa vào xuất khẩu nguyên liệu, hiệu quả kinh doanh bị kéo theo giá nguyên liệu.

Khi có thêm cà phê rang xay, hòa tan, chiết xuất hay nguyên liệu đồ uống, doanh nghiệp sẽ có cấu trúc doanh thu đa tầng hơn, từ đó tăng sức chống chịu trước thị trường.

Lúc 14 giờ ngày 4-4, trong khuôn khổ Lễ hội Tôn vinh Cà phê – Trà Việt lần 4 – năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức, hội thảo "Giải pháp thúc đẩy chế biến để tăng giá trị cho cà phê Việt" sẽ diễn ra với sự tham gia của các cơ quan quản lý, chuyên gia, các doanh nghiệp đề bàn sâu về chủ đề này, góp phần cho sự phát triển bền vững của ngành cà phê.
Giá cà phê hôm nay 29-3: Dự báo đáng chú ý

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay 29-3 khép lại tuần giảm, các tổ chức tiếp tục đưa ra dự báo về giá cà phê cuối năm

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay, 28-3, giảm với cả Robusta và Arabica nhưng Robusta giữ giá tốt hơn

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm với cả Robusta và Arabica nhưng Arabica giảm mạnh hơn; trong khi giá cà phê bán lẻ tại Mỹ vẫn cao

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo