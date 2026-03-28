Giá cà phê hôm nay 28-3: Robusta giữ giá tốt hơn, Brazil ra hàng chậm

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 28-3 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm nhẹ 3-8 USD/tấn, trong khi Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 120- 130 USD/tấn.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 3 USD/tấn, còn 3.593 USD/tấn; giá Arabica giảm 130 USD/tấn, còn 6.650 USD/tấn.

Như vậy, tuần qua, giá cà phê Robusta chỉ tăng 1 phiên và giảm 4 phiên, tính chung giảm 71 USD/tấn, tương đương 1,94%.

Giá Arabica giảm 180 USD/tấn, tương đương 2,64%.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến giảm tiếp từ mốc 92.600 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Theo dữ liệu từ Công ty Safras & Mercado – chuyên tư vấn và phân tích kinh doanh nông nghiệp tại Brazil, tiến độ bán cà phê của nông dân Brazil trong niên vụ vừa qua mới đạt 77%, trong khi cùng kỳ đã đạt 93% giữa bối cảnh vụ mới sắp đến vào tháng 7-2026.

Giá cà phê kỳ hạn khép lại trong sắc đỏ

Công ty này dự báo vụ mới, Brazil đạt sản lượng khoảng 71 triệu bao (60 kg/bao), tăng 10,5% so với niên vụ hiện tại. Nông dân đã bán trước khoảng 12%, cho thấy tâm lý thận trọng trong giao dịch.

Chiến lược bán hàng chậm của nông dân Brazil, nơi cung cấp khoảng 37% sản lượng cà phê cho toàn cầu, giúp giữ giá cà phê ở mức có lợi cho người trồng.