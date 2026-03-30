Hôm nay, 30-3, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới như London – Anh hay New York – Mỹ sẽ mở cửa vào buổi chiều (giờ Việt Nam).

Giá khởi điểm kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, Robusta 3.593 USD/tấn; Arabica 6.650 USD/tấn còn giá cà phê trong nước bình quân 92.400 đồng/kg.

Theo kế hoạch, ngày 4 và 5-4, Báo Người Lao Động tiếp tục tổ chức Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - năm 2026 tại Trung tâm Thương mại Gigamall.

Ý nghĩa của chương trình năm nay là chung tay nâng cao giá trị kinh tế của cà phê và trà Việt Nam, chung tay củng cố và kiến tạo vị thế quốc tế cho 2 loại thức uống phổ biến hàng đầu này.

Qua đó, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của nước nhà.

Dự kiến, chương trình sẽ có các hoạt động chính như: Hội thảo "Giải pháp thúc đẩy chế biến để tăng giá trị cho cà phê Việt"; talkshow "Cà phê có thể trở thành di sản văn hóa không?".

Bên cạnh đó là chuỗi sự kiện diễn ra liên tục, như: trình diễn pha chế cà phê, trà đạo, giao lưu với người nổi tiếng, xổ số trúng thưởng...

Xuyên suốt 2 ngày diễn ra lễ hội, tại khu vực gian hàng ngay tại sảnh chính Trung tâm thương mại Gigamall, khách tham quan sẽ được thưởng thức nhiều loại cà phê, trà đặc sản của Việt Nam. Khi mua sắm, khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi chỉ có tại Lễ hội. Trong đó, có nhiều sản phẩm mới, hiếm, rất ít gặp ngoài thị trường.