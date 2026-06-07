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Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 7-6: Hàng cuối vụ giúp cà phê Việt Nam giảm chậm hơn thế giới

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay kết thúc một tuần giảm mạnh do áp lực vụ mới bội thu của Brazil

Hôm nay (7-6), các sàn giao dịch cà phê thế giới như London (Anh) và New York (Mỹ) nghỉ cuối tuần nên không có giá tham chiếu mới. 

Một tuần rớt đậm

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Tại thị trường trong nước, giá cà phê nhân xô bình quân đang ở mức 85.300 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, tương ứng mức giảm 2,29%. 

Trên thị trường thế giới, giá tham chiếu cà phê Robusta giao tháng 7-2026 hiện ở mức 3.316 USD/tấn, giảm 160 USD/tấn, tương đương 4,6%. Trong khi đó, giá Arabica ở mức 5.430 USD/tấn, giảm 430 USD/tấn, tương ứng 7,34%.

Như vậy, trong tuần qua, giá cà phê thế giới giảm mạnh dưới áp lực nguồn cung gia tăng từ Brazil. Tuy nhiên, tại Việt Nam, thị trường đã bước vào giai đoạn cuối vụ, lượng hàng còn lại trong dân không nhiều nên mức giảm của giá nội địa thấp hơn so với các sàn quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 7-6: Hàng cuối vụ giúp cà phê Việt Nam giảm chậm hơn thế giới - Ảnh 1.

Giá cà phê giảm mạnh gần đây

Giá trị xuất khẩu tháng 5-2026 giảm hơn 32%

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), trong tháng 5-2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 151.409 tấn cà phê, đạt kim ngạch 667,89 triệu USD, giảm 10,1% về khối lượng và 32,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Tính bình quân, giá xuất khẩu cà phê trong tháng 5-2026 chỉ đạt khoảng 4.411 USD/tấn, giảm khoảng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Dù vậy, lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam vẫn xuất khẩu khoảng 942.500 tấn cà phê, thu về khoảng 4,3 tỉ USD, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 14,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Điều này cho thấy phần lớn lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay đã được bán ra trong giai đoạn giá còn ở mức cao hơn hiện nay, qua đó giúp hạn chế tác động tiêu cực từ đợt giảm giá gần đây trên thị trường thế giới.

Giá cà phê hôm nay 7-6: Hàng cuối vụ giúp cà phê Việt Nam giảm chậm hơn thế giới - Ảnh 1.


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