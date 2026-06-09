Giá cà phê hôm nay, 9-6: Robusta hồi phục, Arabica chưa tìm thấy đáy

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 9-6 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tăng 0,79% - 0,98%; trong khi giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm 0,19% - 0,28%.

Diễn biến này dễ hiểu khi Arabica của Brazil được mùa lớn, Robusta ít đi còn vụ mùa của Việt Nam vài tháng nữa mới đến.

Ở kỳ hạn giao tháng 9-2026, Robusta tăng 27 USD/tấn, lên 3.260 USD; còn Arabica giảm 10 USD, xuống 5.330 USD/tấn.

Trên thị trường nội địa, giá cà phê hôm nay dự kiến điều chỉnh tăng nhẹ so với mức 85.200 đồng/kg hôm qua.

Một số nhà vườn cho biết đã giữ lại lượng cà phê đáng kể từ vụ trước. Dù từng chứng kiến giá lập đỉnh khoảng 135.000 đồng/kg, nhiều người vẫn chưa bán ra.

Giá cà phê biến động khó lường

Khi giá cà phê giảm dần, nông dân cũng chỉ bán cầm chừng từng đợt để trang trải chi phí, chứ không xả kho, với kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi trong thời gian tới.

Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh cà phê Arabica đang chịu áp lực lớn khi mua vào ở vùng giá cao nhưng sau đó phải chứng kiến thị trường lao dốc theo xu hướng thế giới.

Tính từ đầu niên vụ 2025-2026 đến nay, giá Arabica đã giảm hơn 30%, gây không ít khó khăn cho các đơn vị đã ký hợp đồng hoặc tích trữ hàng ở mặt bằng giá cao.



