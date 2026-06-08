Giá cà phê hôm nay 8-6: Thấp hơn kỳ vọng, Việt Nam giảm nhập khẩu cà phê

Sau kỳ nghỉ cuối tuần, các sàn cà phê thế giới như London (Anh) và New York (Mỹ) sẽ mở cửa giao dịch trở lại vào chiều nay 8-6 theo giờ Việt Nam.

Giá cà phê thấp hơn kỳ vọng

Trước giờ mở cửa, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9-2026 ở mức 3.233 USD/tấn, trong khi cà phê Arabica đạt 5.340 USD/tấn.

Giá cà phê nội địa hiện bình quân khoảng 85.300 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với mức khoảng 115.000 đồng/kg vào đầu niên vụ, thời điểm tháng 12-2025.

Khác với niên vụ trước khi người giữ hàng thu lợi lớn nhờ giá tăng mạnh, người trữ cà phê vụ này đang chịu áp lực giảm giá.

Dù vậy, mặt bằng giá hiện nay vẫn cao hơn đáng kể so với chi phí sản xuất của nông dân.

Vụ này Việt Nam giảm lượng nhập khẩu

Nguồn cung nội địa tăng, nhập khẩu giảm

Theo báo cáo công bố tháng 5-2026 của Bộ Nông nghiệp Mỹ, niên vụ 2026-2027 Việt Nam dự kiến nhập khẩu khoảng 1,25 triệu bao quy đổi cà phê nhân xanh, tương đương 75.000 tấn.

So với niên vụ trước, lượng cà phê nhập khẩu của Việt Nam giảm khoảng 3.000 tấn, tương đương gần 4%. USDA cho rằng sản lượng cà phê trong nước tăng lên đã góp phần làm giảm nhu cầu nhập khẩu.

Tuy nhiên, việc mở rộng các nhà máy chế biến cùng với tăng trưởng xuất khẩu cà phê hòa tan vẫn tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu.

Các nguồn cung cà phê lớn nhất hiện nay cho thị trường Việt Nam gồm Lào, Indonesia, Brazil và Uganda.

Tính toán số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 5 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp chi khoảng 170 triệu USD để nhập khẩu cà phê các loại.