Giá cà phê hôm nay 6-6: Brazil được mùa cà phê kỷ lục nhưng Robusta ít đi

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 6-6 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm từ 0,86% đến 1,13%, trong khi giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm từ 0,12% đến 0,26%.

Cuối tuần đà giảm chưa dứt

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta giảm 36 USD/tấn, xuống còn 3.316 USD/tấn; Arabica giảm 10 USD/tấn, còn 5.430 USD/tấn.

Trên thị trường nội địa, giá cà phê hôm nay được dự báo giảm so với mức 85.800 đồng/kg ghi nhận ngày hôm qua.

Brazil mất mùa Robusta

Giá Robusta ít lo hơn

Giá cà phê giảm khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đưa ra dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026-2027 đạt mức kỷ lục 71,9 triệu bao, tăng 14% so với niên vụ trước, nhưng mức tăng này chủ yếu là cà phê Arabica.

Cụ thể, sản lượng Arabica được dự báo đạt 47,5 triệu bao, tăng tới 25% so với niên vụ trước. Ngược lại, sản lượng Robusta lại giảm 2,4%, còn 24,4 triệu bao.

Điều này giúp hạn chế nguy cơ giá Robusta giảm sâu, dù mặt bằng giá chung vẫn chịu áp lực từ nguồn cung cà phê thế giới gia tăng.

Dự báo của USDA cao hơn đáng kể so với ước tính chính thức của Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil (Conab) là 66,7 triệu bao, nhưng vẫn thấp hơn các dự báo từ một số tổ chức tư nhân lớn như Marex Group (75,9 triệu bao), Sucafina (75,4 triệu bao) và StoneX (75,3 triệu bao).



