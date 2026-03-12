Giá cà phê hôm nay 12-3: Bốc hơi 3 con số bất chấp Brazil xuất khẩu giảm gần 23%

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 12-3 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) giảm mạnh tới 3,24%-3,75%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm 2,66%-2,83%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 139 USD/tấn, còn 3.553 USD/tấn; giá Arabica giảm 190 USD/tấn, còn 6.340 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dự báo sẽ giảm, từ mức 95.700 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê kỳ hạn ngày 12-3 (giờ Việt Nam) - Nguồn: giacaphe.com

Theo chuyên trang về cà phê Comunicaffe International, Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) vừa công bố báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 2-2026 với sản lượng chỉ hơn 2,6 triệu bao 60 kg, giảm 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 27,6% so với hai năm trước, tức ít hơn 800.000 bao và khoảng 1 triệu bao.

Lũy kế 8 tháng qua của niên vụ, Brazil xuất khẩu hơn 26 triệu bao cà phê, giảm đến 22,6% so với niên vụ trước.

Giá cà phê lại giảm

Theo ông Márcio Ferreira, Chủ tịch Cecafé, xuất khẩu cà phê Brazil sẽ tăng trưởng trở lại với vụ thu hoạch cà phê Robusta và Arabica mới, bắt đầu được bán ra thị trường từ tháng 5-2026.

Tuy nhiên, ông Ferreira cảnh báo rằng xu hướng tiêu cực hiện tại có thể trở nên tồi tệ hơn do căng thẳng địa chính trị và những nút thắt về hậu cần.



