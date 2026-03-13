Giá cà phê hôm nay 13-3: Điều gì khiến Robusta và Arabica bật tăng rất mạnh?

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 13-3 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) tăng từ 1,05%-2,03%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng 1,24%-1,57%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá cà phê Robusta tăng 72 USD/tấn, lên 3.625 USD/tấn, giá Arabica tăng 100 USD/tấn, lên 6.440 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dự báo sẽ tăng trở lại sau khi đã giảm rất mạnh 3.000 đồng/kg ngày hôm qua, còn bình quân 92.700 đồng/kg.

Giá cà phê một số kỳ hạn khác - Nguồn: giacaphe.com

Giá cà phê gần đây biến động khó lường

Về nguyên nhân giá cà phê tăng, ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc thương mại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak), lý giải do tình hình chiến sự tại Trung Đông, dẫn đến cước tàu vận tải tăng vọt, đặt tàu khó khăn.

Điều này gây ra sự đứt gãy chuỗi cung ứng, khiến các nước nhập khẩu không có hàng và phải quay sang mua từ kho dự trữ tại London và New York, làm tồn kho trên sàn giảm và đẩy giá lên.

Bên cạnh đó, các yếu tố như chi phí bảo hiểm chiến tranh tăng và sự biến động của đồng Real Brazil cũng góp phần làm giá cà phê nhảy múa.



