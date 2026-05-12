Giá cà phê hôm nay, 12-5: Tăng "dựng đứng"

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 12-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tăng từ 2,42% đến 2,96%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng 2,66% - 2,94%.

Ở kỳ hạn giao hàng tháng 7-2026, giá Robusta tăng 92 USD/tấn, lên 3.506 USD; giá Arabica tăng tới 170 USD, lên 6.220 USD/tấn.

Trong nước, thị trường kỳ vọng giá cà phê hôm nay sẽ tăng mạnh trở lại sau nhiều phiên lình xình quanh mốc 87.000 đồng/kg.

Giá cà phê tăng mạnh khi tồn kho Arabica trên sàn New York giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tuần qua, còn gần 30.000 tấn; tồn kho Robusta trên sàn London cũng xuống mức thấp nhất trong 16 tháng, chỉ còn khoảng 37.550 tấn.

Giá cà phê tiếp tục biến động khó lường

Bên cạnh đó, việc eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa không chỉ khiến hoạt động vận chuyển cà phê gặp khó khăn, kéo dài thời gian giao hàng mà còn làm chi phí sản xuất, chế biến tăng lên.

Dù thị trường từng kỳ vọng nguồn cung sẽ dồi dào nhờ dự báo vụ mùa lớn, khiến nhiều nhà mua hàng chờ giá giảm và đẩy mạnh rút hàng tồn kho, song phía bán hiện vẫn giữ hàng, chưa xuất hiện tình trạng bán tháo.

Điều này góp phần hỗ trợ giá cà phê tăng trở lại.



