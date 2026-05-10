Lần đầu tiên Việt Nam có “nhà vô địch thử nếm cà phê thế giới”

Ngày 10-5, đại diện Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) thông báo tin vui: một thí sinh của Việt Nam đã giành chiến thắng tại cuộc thi World Cup Tasters Championship (Giải vô địch Thử nếm Cà phê Thế giới) diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Cà phê Thế giới tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 7 đến 9-5.

Đây là cuộc thi quốc tế thường niên do Tổ chức World Coffee Events và Hiệp hội Cà phê Đặc sản (SCA) tổ chức dành cho các chuyên gia đánh giá cảm quan cà phê.

Cuộc thi được tổ chức lần đầu vào năm 2004, thu hút thí sinh từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Theo ban tổ chức, các loại cà phê trên thế giới có nhiều đặc điểm hương vị riêng biệt và trong thể thức cuộc thi này, mục tiêu là người thử nếm phải phân biệt được các loại cà phê khác nhau.

Thí sinh Lê Quang Cường là nhà vô địch thử nếm cà phê thế giới năm 2026 - Ảnh: FBNV

Năm nay, cuộc thi thu hút 46 thí sinh và lần đầu tiên đại diện Việt Nam – anh Lê Quang Cường – giành chức vô địch với thành tích nhận diện chính xác 7/8 mẫu cà phê trong thời gian 3 phút 35 giây ở vòng chung kết.

Người đoạt giải nhì là thí sinh từ Thụy Sỹ, thành tích nhận diện chính xác 6/8 mẫu cà phê trong thời gian 2 phút 34 giây; người đoạt giải ba là thí sinh đến từ Mỹ và người đoạt giải tư đến từ Nhật Bản.

Hai vòng trước đó, Lê Quang Cường lần lượt nhận diện đúng 8/8 và 7/8 mẫu thử.

Ông Nguyễn Thành Tài, Ủy viên Ban Chấp hành VICOFA, cho rằng đây là cột mốc đáng tự hào của ngành cà phê Việt Nam khi lần đầu có thí sinh Việt Nam vô địch giải đấu này ở cấp độ thế giới.

Theo ông Tài, giải đấu không chỉ nhằm vinh danh những người giỏi nhất mà còn khuyến khích việc nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực thử nếm cà phê của toàn ngành.

Ông Tài cho biết đã theo dõi hành trình của Lê Quang Cường trong vài năm gần đây và nhận thấy sự nỗ lực rất lớn để đạt được kết quả này.