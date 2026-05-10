HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lần đầu tiên Việt Nam có “nhà vô địch thử nếm cà phê thế giới”

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Anh Lê Quang Cường, đại diện Việt Nam, vừa vô địch cuộc thi World Cup Tasters Championship 2026 diễn ra tại Thái Lan

Ngày 10-5, đại diện Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) thông báo tin vui: một thí sinh của Việt Nam đã giành chiến thắng tại cuộc thi World Cup Tasters Championship (Giải vô địch Thử nếm Cà phê Thế giới) diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Cà phê Thế giới tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 7 đến 9-5. 

TIN LIÊN QUAN

Đây là cuộc thi quốc tế thường niên do Tổ chức World Coffee Events và Hiệp hội Cà phê Đặc sản (SCA)  tổ chức dành cho các chuyên gia đánh giá cảm quan cà phê.

Cuộc thi được tổ chức lần đầu vào năm 2004, thu hút thí sinh từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Theo ban tổ chức, các loại cà phê trên thế giới có nhiều đặc điểm hương vị riêng biệt và trong thể thức cuộc thi này, mục tiêu là người thử nếm phải phân biệt được các loại cà phê khác nhau.

- Ảnh 3.

Thí sinh Lê Quang Cường là nhà vô địch thử nếm cà phê thế giới năm 2026 - Ảnh: FBNV

Năm nay, cuộc thi thu hút 46 thí sinh và lần đầu tiên đại diện Việt Nam – anh Lê Quang Cường – giành chức vô địch với thành tích nhận diện chính xác 7/8 mẫu cà phê trong thời gian 3 phút 35 giây ở vòng chung kết.

Người đoạt giải nhì là thí sinh từ Thụy Sỹ, thành tích nhận diện chính xác 6/8 mẫu cà phê trong thời gian 2 phút 34 giây; người đoạt giải ba là thí sinh đến từ Mỹ và người đoạt giải tư đến từ Nhật Bản. 

Hai vòng trước đó, Lê Quang Cường lần lượt nhận diện đúng 8/8 và 7/8 mẫu thử. 

Ông Nguyễn Thành Tài, Ủy viên Ban Chấp hành VICOFA, cho rằng đây là cột mốc đáng tự hào của ngành cà phê Việt Nam khi lần đầu có thí sinh Việt Nam vô địch giải đấu này ở cấp độ thế giới.

Theo ông Tài, giải đấu không chỉ nhằm vinh danh những người giỏi nhất mà còn khuyến khích việc nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực thử nếm cà phê của toàn ngành.

Ông Tài cho biết đã theo dõi hành trình của Lê Quang Cường trong vài năm gần đây và nhận thấy sự nỗ lực rất lớn để đạt được kết quả này.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 9-5: Cà phê Việt kiếm thêm tiền ở đâu khi giá lao dốc?

Giá cà phê hôm nay 9-5: Cà phê Việt kiếm thêm tiền ở đâu khi giá lao dốc?

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay khép lại tuần giao dịch với Robusta giảm nhẹ, trong khi Arabica đảo chiều tăng trở lại

Giá cà phê hôm nay 8-5: Robusta tăng phiên thứ 3

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp tục đi lên với Robusta, dù mức tăng không lớn, trong khi giá Arabica giảm sâu dù lượng hàng ra thế giới giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 7-5: Robusta tăng tiếp; “vua xuất khẩu cà phê” bất ngờ rớt hạng

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều khi chỉ có Robusta tăng; “vua xuất khẩu cà phê” rời xa vị trí số 1 trong tháng 4-2026

vicofa Lê Quang Cường Việt Nam thắng giải vô địch thử nếm cà phê thế giới World Cup Tasters Championship 2026 Triển lãm Cà phê Thế giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo