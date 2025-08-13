Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay (13-8, giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 0,98%-1,61%; còn giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 1,83%-1,91%.

Giá cà phê quay đầu giảm

Ở kỳ hạn tham chiếu chính là tháng 11-2025 với Robusta, giá giảm 36 USD/tấn, còn 3.628 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 12-2025 giảm 130 USD/tấn, còn 6.800 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước dự kiến sẽ giảm nhẹ từ cột mốc 107.300 đồng/kg, trước giờ sàn London giao dịch. Những ngày qua, giá cà phê trong nước liên tục tăng, một số đại lý đã niêm yết giá sát 110.000 đồng/kg do gom không đủ hàng.

Như vậy, giá cà phê trên sàn đã dứt đà tăng 3 phiên liên tiếp do áp lực chốt lời của các nhà đầu tư trên sàn.

Giá cà phê ở mức cao là tin vui cho người trồng nhưng cũng tạo áp lực về vốn cho doanh nghiệp, nhất là vụ thu hoạch mới sắp bắt đầu.

Giá cà phê dứt đà tăng 3 phiên liên tiếp

Tiếp tục kiến nghị gỡ khó về thuế GTGT

Tại hội nghị "Thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025" do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ở TP HCM ngày 12-8, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) tiếp tục nêu khó khăn về việc cà phê nhân bị áp thuế GTGT từ 1-7.

Theo Chủ tịch VICOFA, năm 2025, dự báo xuất khẩu 1,5 triệu tấn và kim ngạch 7,5 tỉ USD; dự kiến số tiền thuế GTGT mà doanh nghiệp phải nộp tương đương khoảng 370 triệu USD (hơn 10.000 tỉ đồng, nửa cuối năm 2025 là 5.000 tỉ đồng).

Việc phải tạm ứng tiền ra nộp thuế sẽ là gánh nặng không nhỏ cho các doanh nghiệp cũng như rủi ro về việc không được hoàn thuế do lỗi của bên thứ 3.

Do đó, VICOFA kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đưa sản phẩm cà phê nhân xanh thuộc đối tượng không chịu thuế, không phải kê khai nộp thuế trong các khâu thương mại.