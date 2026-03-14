Giá cà phê hôm nay 14-3: Rớt mạnh khi người Mỹ thay đổi thói quen

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 14-3: Rớt mạnh khi người Mỹ thay đổi thói quen

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay rớt mạnh giữa bối cảnh thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất là Mỹ đang thay đổi thói quen để ứng phó với tăng giá

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 14-3 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm mạnh từ 3,76%-4,68%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm từ 2,3%-2,64%. 

Cà phê Robusta mất hơn 8% giá

TIN LIÊN QUAN

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá cà phê Robusta giảm 170 USD/tấn, mất mốc 3.500 USD/tấn, còn 3.455 USD/tấn; giá cà phê Arabica giảm 150 USD/tấn, còn 6.290 USD/tấn.

Trong tuần qua, giá cà phê tham chiếu trên sàn London có 1 phiên tăng giá và 4 phiên giảm giá, tổng mức giảm 317 USD/tấn, tương đương khoảng 8,4%.

Theo các chuyên gia, xu hướng giá cà phê giảm đến từ các nguyên nhân như: dự báo Brazil bội thu vụ tới, lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam cao và kinh tế toàn cầu khó khăn tạo sức ép giảm giá cho cà phê.

Giá cà phê hôm nay 14-3: Rớt mạnh khi người Mỹ thay đổi thói quen - Ảnh 1.

Tuần qua, giá Robusta tham chiếu đã giảm hơn 8%. Đơn vị: USD/tấn

Với thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dự báo giảm từ mốc 94.000 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Không phải món cà phê mới, giá cà phê mới là chủ đề nóng

Công ty nghiên cứu thị trường Toast (Mỹ) vừa công bố Báo cáo Xu hướng Nhà hàng mới nhất với nhiều chỉ số đáng chú ý liên quan đến ngành cà phê.

Cụ thể, cà phê pha nhỏ giọt nóng thông thường giảm 3,3% và cà phê lạnh giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Những thức uống này người tiêu dùng có thể tự pha tại nhà. 

Trong khi đó, doanh số bán đồ uống pha chế bởi barista đã tăng trong năm 2025 so với năm 2024, bao gồm latte (+4%), espresso (+3,3%) và Americano (+1,4%). Đây là những thức uống mà nhiều người không có kỹ năng hoặc thời gian để pha chế tại nhà.

Giá cà phê hôm nay 14-3: Rớt mạnh khi người Mỹ thay đổi thói quen - Ảnh 2.

Giá cà phê là chủ đề nóng gần đây

Người tiêu dùng cũng đang có xu hướng tìm nguồn caffeine thay thế ngoài cà phê như: đồ uống tăng lực (+8,7%) và nước ngọt cho người ăn kiêng (+7,4%) bởi sự tiện lợi.

Theo báo cáo này, cà phê đã trở thành chủ đề nóng tại Mỹ trong vài năm gần đây nhưng gần đây, điều thu hút sự chú ý chính là việc giá cả tăng cao. 

Mỹ hiện là thị trường tiêu thụ cà phê số 1 thế giới và nguồn cung chủ yếu tới từ Brazil (vị trí gần). 

Việt Nam cũng đang gia tăng xuất khẩu cà phê sang Mỹ, đặc biệt ở giai đoạn thuế cà phê Brazil đang ở mức cao và các nhà rang xay đang tăng tỉ lệ Robusta trong công thức rang xay bởi giá rẻ hơn. 

Giá cà phê hôm nay 14-3: Rớt mạnh khi người Mỹ thay đổi thói quen - Ảnh 3.

Giá cà phê hôm nay 14-3: Rớt mạnh và sự thay đổi của người Mỹ khi giá cà phê tăng - Ảnh 1.


Giá cà phê hôm nay 12-3: Bốc hơi 3 con số bất chấp Brazil xuất khẩu giảm gần 23%

Giá cà phê hôm nay 12-3: Bốc hơi 3 con số bất chấp Brazil xuất khẩu giảm gần 23%

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm mạnh, bất chấp Brazil vừa công bố báo cáo xuất khẩu với lượng hàng ra thị trường giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 11-3: Đồng loạt giảm giá, Indonesia sắp bước vào thu hoạch

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm, thị trường ngày càng trở nên khó lường; Robusta sắp có thêm nguồn cung mới

Giá cà phê hôm nay 10-3: Biến động trái chiều và xu hướng sắp tới

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay chịu tác động lớn từ những biến động toàn cầu và đang ngày càng trở nên khó đoán

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo