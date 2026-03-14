Giá cà phê hôm nay 14-3: Rớt mạnh khi người Mỹ thay đổi thói quen

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 14-3 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm mạnh từ 3,76%-4,68%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm từ 2,3%-2,64%.

Cà phê Robusta mất hơn 8% giá

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá cà phê Robusta giảm 170 USD/tấn, mất mốc 3.500 USD/tấn, còn 3.455 USD/tấn; giá cà phê Arabica giảm 150 USD/tấn, còn 6.290 USD/tấn.

Trong tuần qua, giá cà phê tham chiếu trên sàn London có 1 phiên tăng giá và 4 phiên giảm giá, tổng mức giảm 317 USD/tấn, tương đương khoảng 8,4%.

Theo các chuyên gia, xu hướng giá cà phê giảm đến từ các nguyên nhân như: dự báo Brazil bội thu vụ tới, lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam cao và kinh tế toàn cầu khó khăn tạo sức ép giảm giá cho cà phê.

Tuần qua, giá Robusta tham chiếu đã giảm hơn 8%. Đơn vị: USD/tấn

Với thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dự báo giảm từ mốc 94.000 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Không phải món cà phê mới, giá cà phê mới là chủ đề nóng

Công ty nghiên cứu thị trường Toast (Mỹ) vừa công bố Báo cáo Xu hướng Nhà hàng mới nhất với nhiều chỉ số đáng chú ý liên quan đến ngành cà phê.

Cụ thể, cà phê pha nhỏ giọt nóng thông thường giảm 3,3% và cà phê lạnh giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Những thức uống này người tiêu dùng có thể tự pha tại nhà.

Trong khi đó, doanh số bán đồ uống pha chế bởi barista đã tăng trong năm 2025 so với năm 2024, bao gồm latte (+4%), espresso (+3,3%) và Americano (+1,4%). Đây là những thức uống mà nhiều người không có kỹ năng hoặc thời gian để pha chế tại nhà.

Giá cà phê là chủ đề nóng gần đây

Người tiêu dùng cũng đang có xu hướng tìm nguồn caffeine thay thế ngoài cà phê như: đồ uống tăng lực (+8,7%) và nước ngọt cho người ăn kiêng (+7,4%) bởi sự tiện lợi.

Theo báo cáo này, cà phê đã trở thành chủ đề nóng tại Mỹ trong vài năm gần đây nhưng gần đây, điều thu hút sự chú ý chính là việc giá cả tăng cao.

Mỹ hiện là thị trường tiêu thụ cà phê số 1 thế giới và nguồn cung chủ yếu tới từ Brazil (vị trí gần).

Việt Nam cũng đang gia tăng xuất khẩu cà phê sang Mỹ, đặc biệt ở giai đoạn thuế cà phê Brazil đang ở mức cao và các nhà rang xay đang tăng tỉ lệ Robusta trong công thức rang xay bởi giá rẻ hơn.



