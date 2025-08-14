HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 14-8: Tăng dữ dội

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng dữ dội khi thuế đối ứng vẫn treo lơ lửng với Brazil và thời tiết bất thường tại đây

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay (14-8, giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 3,54%-5,53%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 1,41%-1,52%. 

Giá cà phê tăng cao đồng loạt

Cùng kỳ hạn giao tháng 9-2025, giá cà phê Robusta tăng 206 USD/tấn, lên 3.933 USD/tấn; Arabica tăng 100 USD/tấn, lên 7.050 USD/tấn.

Ở kỳ hạn tham chiếu chính là tháng 11-2025 với Robusta, giá tăng 171 USD/tấn lên 3.799 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 12-2025 tăng 100 USD/tấn, lên 6.890 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước dự kiến tăng mạnh từ mốc 108.000 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch, có thể sẽ trở lại mức hơn 110.000 đồng/kg.

Hôm qua, bất chấp giá cà phê trên sàn giảm, giá cà phê trong nước đã tăng 700 đồng/kg.

Với đà tăng giá những tuần qua, nhiều người giữ cà phê còn kỳ vọng giá cà phê có thể quay lại đỉnh 135.000 đồng/kg và lịch sử năm 2024 sẽ lặp lại giá cà phê cứ tăng bất chấp Việt Nam vào vụ thu hoạch.

Giá cà phê hôm nay 14 - 8 tăng mạnh do thời tiết và thuế Brazil ảnh hưởng - Ảnh 1.

Giá cà phê tăng mạnh trở lại

Giá cà phê tăng trong phiên giao dịch này có thể do ảnh hưởng thông tin sương giá tại Brazil, làm ảnh hưởng đến sản xuất, đặc biệt là vụ tới.

Ngoài ra, thuế đối ứng vẫn treo lơ lửng, mức thuế dành cho Brazil lên đến 50% khiến cho cà phê Robusta có giá hơn.

Một công ty cà phê giảm lãi đến 97%

Giá cà phê tăng cao là tin vui cho người trồng nhưng với nhiều doanh nghiệp thương mại và sản xuất gặp nhiều áp lực về vốn cũng như hiệu quả kinh doanh.

Giá cà phê hôm nay 14 - 8 tăng mạnh do thời tiết và thuế Brazil ảnh hưởng - Ảnh 2.

Một số sản phẩm của cà phê Thắng Lợi

Công ty CP cà phê Thắng Lợi (Đắk Lắk, mã cổ phiếu CFV) vừa báo cáo kết quả kinh doanh với lợi nhuận quý II/2025 chỉ được 583 triệu đồng, giảm 97% so với cùng kỳ 2024 dù doanh thu lên đến 191,5 tỉ đồng, tăng 93%.

Nguyên nhân trong giai đoạn này, giá cà phê trong nước tăng đột biến, việc thu mua cà phê khó khăn, giá vốn tăng đến 136% khiến hiệu quả kinh doanh giảm.

Một lý do không kém phần quan trọng là do quý II/2024 công ty còn hàng vụ trước giá tốt nên cũng hưởng lợi về giá khiến lợi nhuận tăng cao đột biến.

