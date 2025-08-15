Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay (14-8, giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng tới 2,36%-4,03%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng tăng 1,89%-2,16%.

Giá cà phê hôm nay quay lại mốc 4.000 USD/tấn

Cụ thể, giá Robusta các kỳ hạn như sau:

Giao tháng 9-2025, tăng 151 USD/tấn, lên 4.084 USD/tấn.

Giao tháng 11-2025, tăng 153 USD/tấn, lên 3.952 USD/tấn.

Giao tháng 1-2026, tăng 120 USD/tấn, lên 3.814 USD/tấn.

Giao tháng 3-2026, tăng 91 USD/tấn, lên 3.724 USD/tấn.

Giao tháng 5-2026, tăng 85 USD/tấn, lên 3.682 USD/tấn.

Đây là ngày giá cà phê Robusta được ghi nhận cao nhất trong vòng gần 2 tháng qua, cao hơn giá đáy ngày 22-7 đến gần 900 USD/tấn.

Giá Arabica giao tháng 12-2025 tăng 130 USD/tấn, lên 7.030 USD/tấn, tương đương 183.100 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước dự kiến sẽ thêm một phiên tăng mạnh từ mốc 111.400 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Việt Nam sắp thu hoạch cà phê vụ mới

Với giá hiện tại, một số đại lý ôm hàng lúc giá cao, hơn 130.000 đồng/kg kỳ vọng có thể lấy lại vốn. Còn với nông dân, giá hiện tại đang tương đương lúc mới thu hoạch cà phê.

Ảnh hưởng từ Brazil?

Theo chuyên gia thị trường cà phê Nguyễn Quang Bình, giá cà phê trên sàn tăng do ảnh hưởng thông tin thời tiết xấu tại Brazil và số liệu xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2025 của nước này giảm mạnh đến 23% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong thời gian trên, Brazil đã xuất khẩu được gần 20 triệu bao (1,1934 triệu tấn) gồm gần 18 triệu bao cà phê Arabica giảm 13% và 1,95 triệu bao cà phê Robusta, giảm 61% so với cùng kỳ 2024.

Thương mại cà phê Brazil và Mỹ đang căng thẳng khi các nhà rang xay Mỹ đang lùi ngày nhận hàng chờ thông tin chính thức về thuế đối ứng trong khi tồn kho cà phê hạt tại Mỹ vẫn có thể sử dụng từ 30-60 ngày.