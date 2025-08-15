HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 15-8: Tăng như mơ

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp tục một phiên tăng cực mạnh, có kỳ hạn giá Robusta đã quay lại mốc 4.000 USD/tấn.

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay (14-8, giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng tới 2,36%-4,03%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng tăng 1,89%-2,16%.

Giá cà phê hôm nay quay lại mốc 4.000 USD/tấn

Cụ thể, giá Robusta các kỳ hạn như sau: 

Giao tháng 9-2025, tăng 151 USD/tấn, lên 4.084 USD/tấn.

Giao tháng 11-2025, tăng 153 USD/tấn, lên 3.952 USD/tấn.

Giao tháng 1-2026, tăng 120 USD/tấn, lên 3.814 USD/tấn.

Giao tháng 3-2026, tăng 91 USD/tấn, lên 3.724 USD/tấn.

Giao tháng 5-2026, tăng 85 USD/tấn, lên 3.682 USD/tấn.

Đây là ngày giá cà phê Robusta được ghi nhận cao nhất trong vòng gần 2 tháng qua, cao hơn giá đáy ngày 22-7 đến gần 900 USD/tấn.

Giá Arabica giao tháng 12-2025 tăng 130 USD/tấn, lên 7.030 USD/tấn, tương đương 183.100 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước dự kiến sẽ thêm một phiên tăng mạnh từ mốc 111.400 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê hôm nay 15-8: Tăng như mơ- Ảnh 1.

Việt Nam sắp thu hoạch cà phê vụ mới

Với giá hiện tại, một số đại lý ôm hàng lúc giá cao, hơn 130.000 đồng/kg kỳ vọng có thể lấy lại vốn. Còn với nông dân, giá hiện tại đang tương đương lúc mới thu hoạch cà phê.

Ảnh hưởng từ Brazil?

Theo chuyên gia thị trường cà phê Nguyễn Quang Bình, giá cà phê trên sàn tăng do ảnh hưởng thông tin thời tiết xấu tại Brazil và số liệu xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2025 của nước này giảm mạnh đến 23% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong thời gian trên, Brazil đã xuất khẩu được gần 20 triệu bao (1,1934 triệu tấn) gồm gần 18 triệu bao cà phê Arabica giảm 13% và 1,95 triệu bao cà phê Robusta, giảm 61% so với cùng kỳ 2024.

Thương mại cà phê Brazil và Mỹ đang căng thẳng khi các nhà rang xay Mỹ đang lùi ngày nhận hàng chờ thông tin chính thức về thuế đối ứng trong khi tồn kho cà phê hạt tại Mỹ vẫn có thể sử dụng từ 30-60 ngày.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 13-8: Dứt đà tăng

Giá cà phê hôm nay 13-8: Dứt đà tăng

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm, dứt đà tăng liên tục 3 phiên của cà phê Robusta

Giá cà phê hôm nay 12-8: Tăng ào ạt khó hiểu

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng vọt ở cả 2 sàn, trong khi xuất khẩu cà phê của Brazil bất ngờ giảm mạnh ngay lúc ở đỉnh sản lượng

Giá cà phê hôm nay 11-8: Tăng tiếp hay không?

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bắt đầu tuần mới ra sao khi đã trải qua một tuần xu hướng tăng rõ nét

giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất giá cà phê Robusta
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo