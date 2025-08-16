HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 16-8: Mức tăng khó tin

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay lại tăng tiếp với mức tăng cao khó tin, giúp nông dân vững tin khi vụ thu hoạch mới gần đến

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay (16-8, giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 2,86% - 3,8%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 3,99% - 5,16%. 

Giá cà phê hôm nay tăng phi mã

Cụ thể, giá Robusta các kỳ hạn như sau:

Giao tháng 9-2025, tăng 117 USD/tấn, lên 4.201 USD/tấn.

Giao tháng 11-2025, tăng 115 USD/tấn, lên 4.067 USD/tấn.

Giao tháng 1-2026, tăng 129 USD/tấn, lên 3.943 USD/tấn.

Giao tháng 3-2026, tăng 139 USD/tấn, lên 3.863 USD/tấn.

Giao tháng 5-2026, tăng 140 USD/tấn, lên 3.822 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 16-8: Mức tăng khó tin - Ảnh 2.

Giá cà phê tuần qua gần như tăng thẳng đứng - biểu đồ: AN NA

Với việc kỳ hạn giao xa giá còn tăng mạnh hơn kỳ hạn gần, cho thấy các nhà đầu tư dự báo tương nguồn cung cà phê bị hụt, kể cả khi Việt Nam bắt đầu thu hoạch vào tháng 10-2025 tới.

Nhiều thông tin đẩy giá cà phê

Như vậy, trong tuần qua, giá cà phê Robusta có tới 4 phiên tăng mạnh đều hơn 3 chữ số và 1 phiên giảm. Tính chung cả tuần qua, giá Robusta, kỳ hạn giao tháng 11-2025 đã tăng tăng 506 USD/tấn, tương đương tăng 14,2%.

Giá Arabica tăng dữ dội hơn, kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 340 USD/tấn, lên 7.370 USD/tấn, tương đương 192.100 đồng/kg.

So với cuối tuần trước, giá Arabica đã tăng 700 USD/tấn, tương đương mức tăng 10,5%.

Giá cà phê hôm nay 16-8: Mức tăng khó tin - Ảnh 3.

Nông dân Việt Nam chuẩn bị cho vụ cà phê 2025-2026

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước sẽ tiếp tục tăng, sau khi đã tăng 3.400 đồng/kg, lên 114.800 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê đã tăng mạnh mẽ suốt tuần qua khi xuất nhập khẩu toàn cầu liên tục trở ngại bởi các vấn đề thuế chưa rõ ràng, vận chuyển tàu biển phát sinh trở ngại. 

Về thời tiết, thông tin sương giá ở Brazil khiến giới đầu cơ lo lắng về nguồn cung trong tương lai còn Việt Nam nguồn cung thắt chặt trước khi bắt đầu vụ mới.

Đặc biệt, các tín hiệu về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể hạ lãi suất trong tháng 9-2025 cũng khiến các nhà đầu tư mạnh dạn tung tiền do chi phí vốn rẻ hơn.

