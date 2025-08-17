Hôm nay, 17-8, thị trường cà phê trong nước không có giá tham chiếu do các sàn thế giới nghỉ giao dịch nhưng giá thu mua vẫn tăng thêm 2.500 đồng/kg, lên 117.300 đồng/kg.

Giá cà phê sắp chạm mốc 120.000 đồng/kg

Một số đại lý đã mua vào với giá sát mốc 120.000 đồng/kg khi cà phê đạt chất lượng cao hơn.

Nhìn lại tuần qua, khi giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh, có một phiên giảm nhưng giá cà phê trong nước chỉ có tăng.

Tính chung cả tuần, giá cà phê trong nước đã tăng 13.500 đồng/kg, tương đương mức tăng 13% trong khi giá sàn London, kỳ hạn giao tháng 11-2025 tăng 506 USD/tấn, tương đương 14,2% (khoảng 13.200 đồng/kg, không có nhiều chênh lệch).

Diễn biến giá cà phê trong nước tuần qua - Đồ hòa AN NA

Đợt tăng giá cà phê lần này được cho là do thuế đối ứng gây ra, khiến chuỗi cung ứng cà phê bị đứt gãy, nhiều nhà mua hàng Mỹ phải tạm ngưng nhận hàng với kỳ vọng sẽ vẫn động được mức thuế 0% dành cho các mặt hàng mà Mỹ không thể sản xuất được như: cà phê, hồ tiêu, quế, hồi,…

Ngoài ra, các tín hiệu về việc Mỹ hạ lãi suất cũng khiến các nhà đầu tư mạnh tay mua vào cà phê, đẩy giá lên cao.

Việt Nam sắp thu hoạch vụ cà phê mới

Doanh nghiệp lãi lớn từ cà phê

Nhiều doanh nghiệp thương mại, sản xuất kêu khó về việc giá cà phê tăng cao nhưng thực tế, vẫn có doanh nghiệp lãi lớn trong bối cảnh nguyên liệu tăng giá.

Ví dụ, Công ty CP cà phê Gia Lai (mã cổ phiếu FGL), kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 lợi nhuận tăng 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái, dù vẫn còn lỗ.

Theo đó, ngoài chi phí lãi vay, chi phí quản lý giảm thì trong 6 tháng đầu năm 2025, công tay đã bán toàn bộ sản phẩm cà phê nhân xô tồn kho của niên vụ cũ, với doanh thu 5,3 tỉ đồng nhưng lợi nhuận tới 1,95 tỉ đồng trong khi vụ trước đã bán cà phê hết từ năm trước.

Cà phê hòa tan bán ở siêu thị

Công ty CP Vinacafé Biên Hòa (mã cổ phiếu VCF) 6 tháng đầu năm doanh thu 1.309 tỉ đồng, lợi nhuận 249 tỉ đồng, tăng lần lượt 23% và 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Tân Kỷ, Tổng giám đốc công ty, thông tin thêm, lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh trước thuế tăng đến 45%, chủ yếu do tăng doanh thu của các sản phẩm Cà phê hòa tan Vinacafé, Wake-Up và Nước tăng lực Wake-Up 247, cộng hưởng với việc tiết kiệm chi phí hiệu quả.

Tuy nhiên, thu nhập từ hoạt động tài chính, chi phí tài chính lại tăng nên kết quả của công ty tăng lợi nhuận còn 33%.