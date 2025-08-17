HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 17-8: Tăng thẳng đứng, đại gia cà phê lãi khủng

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp tục sôi sục sau khi trải qua một tuần tăng thẳng đứng

Hôm nay, 17-8, thị trường cà phê trong nước không có giá tham chiếu do các sàn thế giới nghỉ giao dịch nhưng giá thu mua vẫn tăng thêm 2.500 đồng/kg, lên 117.300 đồng/kg. 

Giá cà phê sắp chạm mốc 120.000 đồng/kg

Một số đại lý đã mua vào với giá sát mốc 120.000 đồng/kg khi cà phê đạt chất lượng cao hơn.

Nhìn lại tuần qua, khi giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh, có một phiên giảm nhưng giá cà phê trong nước chỉ có tăng.

Tính chung cả tuần, giá cà phê trong nước đã tăng 13.500 đồng/kg, tương đương mức tăng 13% trong khi giá sàn London, kỳ hạn giao tháng 11-2025 tăng 506 USD/tấn, tương đương 14,2% (khoảng 13.200 đồng/kg, không có nhiều chênh lệch).

Giá cà phê hôm nay 17-8: Tăng thẳng đứng, đại gia cà phê lãi khủng- Ảnh 1.

Diễn biến giá cà phê trong nước tuần qua - Đồ hòa AN NA

Đợt tăng giá cà phê lần này được cho là do thuế đối ứng gây ra, khiến chuỗi cung ứng cà phê bị đứt gãy, nhiều nhà mua hàng Mỹ phải tạm ngưng nhận hàng với kỳ vọng sẽ vẫn động được mức thuế 0% dành cho các mặt hàng mà Mỹ không thể sản xuất được như: cà phê, hồ tiêu, quế, hồi,…

Ngoài ra, các tín hiệu về việc Mỹ hạ lãi suất cũng khiến các nhà đầu tư mạnh tay mua vào cà phê, đẩy giá lên cao.

Giá cà phê hôm nay 17-8: Tăng thẳng đứng, đại gia cà phê lãi khủng- Ảnh 2.

Việt Nam sắp thu hoạch vụ cà phê mới

Doanh nghiệp lãi lớn từ cà phê

Nhiều doanh nghiệp thương mại, sản xuất kêu khó về việc giá cà phê tăng cao nhưng thực tế, vẫn có doanh nghiệp lãi lớn trong bối cảnh nguyên liệu tăng giá.

Ví dụ, Công ty CP cà phê Gia Lai (mã cổ phiếu FGL), kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 lợi nhuận tăng 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái, dù vẫn còn lỗ. 

Theo đó, ngoài chi phí lãi vay, chi phí quản lý giảm thì trong 6 tháng đầu năm 2025, công tay đã bán toàn bộ sản phẩm cà phê nhân xô tồn kho của niên vụ cũ, với doanh thu 5,3 tỉ đồng nhưng lợi nhuận tới 1,95 tỉ đồng trong khi vụ trước đã bán cà phê hết từ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 17-8: Tăng thẳng đứng, đại gia cà phê lãi khủng- Ảnh 3.

Cà phê hòa tan bán ở siêu thị

Công ty CP Vinacafé Biên Hòa (mã cổ phiếu VCF) 6 tháng đầu năm doanh thu 1.309 tỉ đồng, lợi nhuận 249 tỉ đồng, tăng lần lượt 23% và 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Tân Kỷ, Tổng giám đốc công ty, thông tin thêm, lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh trước thuế tăng đến 45%, chủ yếu do tăng doanh thu của các sản phẩm Cà phê hòa tan Vinacafé, Wake-Up và Nước tăng lực Wake-Up 247, cộng hưởng với việc tiết kiệm chi phí hiệu quả.

Tuy nhiên, thu nhập từ hoạt động tài chính, chi phí tài chính lại tăng nên kết quả của công ty tăng lợi nhuận còn 33%.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 15-8: Tăng như mơ

Giá cà phê hôm nay 15-8: Tăng như mơ

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp tục một phiên tăng cực mạnh, có kỳ hạn giá Robusta đã quay lại mốc 4.000 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 14-8: Tăng dữ dội

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng dữ dội khi thuế đối ứng vẫn treo lơ lửng với Brazil và thời tiết bất thường tại đây

Giá cà phê hôm nay 13-8: Dứt đà tăng

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm, dứt đà tăng liên tục 3 phiên của cà phê Robusta

giá cà phê hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo