Giá cà phê hôm nay 18-12: Lao dốc phiên thứ 5, mốc 90.000 đồng/kg có thể thủng

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 18-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 2,67%-3,3%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng giảm 1,22%-1,62%.

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 3-2026, giá Robusta giảm 127 USD/tấn còn 3.705 USD/tấn. Tính chung 5 phiên giao dịch gần đây, Robusta giảm đến 433 USD/tấn và đây là phiên giảm mạnh nhất.

Nhu cầu cà phê giao nhanh cũng giảm, giá rớt rất sâu khi Arabica giao tháng 12-2025 mất đến 600 USD/tấn, còn 7.760 USD/tấn trong khi Arabica kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026 giảm 100 USD/tấn còn 7.660 USD/tấn; Robusta giao tháng 1-2026 giảm 136 USD/tấn, còn 3.799 USD/tấn.

Giá cà phê giảm mạnh khi vào vụ

Giá cà phê hôm nay dự báo sẽ giảm tiếp, có thể thủng mốc 90.000 đồng/kg khi giá nội địa ngày hôm qua bình quân 93.300 đồng/kg và đêm qua giá sàn giảm quy đổi khoảng 3.300 đồng/kg.

Giá cà phê lao dốc liên tục khi Việt Nam dự báo được mùa trong khi 2 thị trường nhập khẩu lớn là châu Âu và Mỹ có các chính sách hạ nhiệt giá cà phê.

Tại châu Âu, quy định chống phá rừng (EUDR) hoãn lần 2 nên các lô hàng không đạt về tiêu chí này vẫn được nhập khẩu bình thường vào các nước EU. Việt Nam là nước được xếp hạng rủi ro thấp và có lợi thế khi EUDR thực hiện nhưng lại không có ưu thế về giá rẻ.

Tại Mỹ, việc xóa bỏ toàn bộ thuế cho các nguồn cung, đặc biệt từ Brazil khiến cho lượng hàng dồi dào, giá không còn sốt như trước.



