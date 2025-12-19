HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 19-12: Giảm phiên thứ 6 liên tiếp

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm tiếp nhưng đà giảm chậm lại sau khi đã trải qua một phiên thấy được sắc xanh

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 19-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 28-62 USD/tấn; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng giảm nhẹ dưới 1%. 

TIN LIÊN QUAN

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 3-2026, giá Robusta giảm 28 USD/tấn, còn 3.677 USD. Tính chung 6 phiên giao dịch gần đây, Robusta giảm đến 461 USD/tấn nhưng tín hiệu tích cực là sắc xanh có lúc đã xuất hiện trên sàn, dù mức tăng không nhiều.

Giá cà phê Arabica giao tháng 3-2026 giảm 50 USD/tấn, còn 7.610 USD/tấn.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay dự báo sẽ giảm tiếp từ mốc bình quân 89.700 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê thấp nhất ở Lâm Đồng, chỉ 88.700 đồng/kg và cao nhất ở Đắk Lắk, khoảng 9.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 19-12: Giảm phiên thứ 6 liên tiếp - Ảnh 1.

Giá cà phê về dưới mốc 90.000 đồng/kg

Một đại lý cà phê ở Đắk Lắk cho hay năm nay, nhiều chủ vườn bán trái tươi, giá hiện tại 21.000 – 21.500 đồng/kg, thấp hơn đầu vụ khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Những chủ vườn này đa số mới mua rẫy cà phê, không sinh sống tại địa phương nên bán cà phê tươi nhẹ tiện hơn hoặc một số vườn có diện tích nhỏ.

Năm nay, do tháng 11-2025 mưa bão, việc thu hoạch gián đoạn, cà phê neo trên cây nên tỉ lệ chín cao, chất lượng và khối lượng nhiều hơn khi thu hoạch trong tháng 12.

Chỉ riêng tháng 12, có đến 50-60% sản lượng cà phê cả niên vụ thu hoạch nên áp lực ra hàng cao nhất, khiến giá giảm mạnh bên cạnh các yếu tố của thế giới.

Giá cà phê hôm nay 19-12: Giảm phiên thứ 6 liên tiếp - Ảnh 2.


giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất giá Robusta Arabica
