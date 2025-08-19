HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 19-8: Robusta thụt lùi, thị trường Trung Quốc ra sao?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay, 19-8, diễn biến trái chiều khi giá Arabica tiếp tục tăng còn Robusta thì ngược lại

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 19-8 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 0,73% - 1,22%; giá Arabica trên sàn NewYork – Mỹ tăng 0,55%-1%. 

Giá cà phê trong nước vẫn cao hơn thế giới

Cụ thể, giá Robusta các kỳ hạn như sau: 

Giao tháng 9-2025: 4.155 USD/tấn, giảm 46 USD.

Giao tháng 11-2025: 4.020 USD, giảm 47 USD/tấn.

Giao tháng 1-2026: 3.895 USD/tấn, giảm 48 USD.

Giao tháng 3- 2026: 3.827 USD, giảm 36 USD/tấn.

Giao tháng 5-2026: 3.794 USD/tấn, giảm 28 USD.

Giá cà phê hôm nay 19-8: Robusta đi lùi, thị trường Trung Quốc ra sao?- Ảnh 2.

Giá cà phê trong nước đang cao hơn giá sàn

Quy đổi theo tỉ giá, ở kỳ hạn tham chiếu tháng 11-2025, cà phê Robusta có giá 104.800 đồng/kg; kỳ hạn giao tháng 9-2025 là 108.400 đồng/kg. Như vậy, giá cà phê trong nước vẫn cao hơn đáng kể so với giá sàn. 

Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 40 USD/tấn, lên 7.410 USD, tương đương 193.300 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta đi lùi khi đã trải qua nhiều phiên liên tục tăng và thoát giá đáy đến gần 1.000 USD/tấn nên việc các nhà đầu tư chốt lời là điều dễ hiểu.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước dự kiến giảm nhẹ, từ mốc 117.600 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Để không chậm chân ở thị trường Trung Quốc

Đầu tháng 8 vừa qua, Trung Quốc đã cấp phép cho 183 doanh nghiệp cà phê Brazil giữa bối cảnh cà phê Brazil vào Mỹ phải chịu thuế đối ứng 50%.

Giá cà phê hôm nay 19-8: Robusta đi lùi, thị trường Trung Quốc ra sao?- Ảnh 3.

Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (Vietnam Coffee) đã xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc

Trung Quốc được xem là thị trường mới nổi của cà phê với sản lượng nhập khẩu niên vụ 2024 – 2025 theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ là 336.000 tấn. Dù sản lượng hiện tại còn nhỏ nhưng tiềm năng lớn bởi dân số hơn 1 tỉ người và giới trẻ đang chuyển dần thức uống từ trà sang cà phê.

Theo thống kê 7 tháng đầu năm 2025 của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), thị trường Trung Quốc chỉ mới chiếm 2,1% thị phần (tương đương 22.050 tấn).

Để xuất khẩu chính ngạch sang nước này, các doanh nghiệp Việt Nam phải có giấy phép từ hải quan Trung Quốc (GACC) nên cần có sự chuẩn bị trước về thủ tục bên cạnh tìm kiếm bạn hàng.

    Thông báo