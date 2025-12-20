Giá cà phê hôm nay 20-12: Giảm phiên thứ 7, tiêu thụ cà phê tăng kỷ lục

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 20-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh chỉ điều chỉnh nhẹ, giảm ở 2 kỳ hạn giao gần nhưng tăng nhẹ ở 2 kỳ hạn giao xa; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ 0,68%-1,28%.

Giá cà phê giảm chậm lại

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 3-2026, giá Robusta giảm 8 USD/tấn còn 3.669 USD/tấn trong một phiên giao dịch đã có lúc tăng 59 USD/tấn.

Tính chung 7 phiên giao dịch gần đây, Robusta giảm đến 469 USD/tấn.

Arabica giao tháng 3-2026 giảm 100 USD/tấn, còn 7.510 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự báo sẽ ít điều chỉnh, quanh mốc 89.300 đồng/kg như ngày hôm qua. Hiện tại, đa số nông dân trồng cà phê có tài chính tốt nên không gặp áp lực bán ra khiến giá cà phê không thể giảm sâu.

Tiêu thụ cà phê tăng bền vững

Tiêu thụ cà phê kỷ lục, tồn kho thấp

Thông tin về thị trường cà phê đáng chú ý là báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa công bố dự báo mức tiêu thụ cà phê toàn cầu tiếp tục tăng lên mức kỷ lục 173,9 triệu bao (mỗi bao 60 kg, tăng 1,3%), lượng tồn kho cuối kỳ dự kiến sẽ giảm năm thứ 5 liên tiếp xuống chỉ còn 20,1 triệu bao.

Mức tăng này đến từ châu Âu (đặc biệt Đức, Pháp, Ý) – tiêu thụ phục hồi sau thời kỳ giá cao; Mỹ và Canada – nhu cầu cà phê tại nhà và cà phê pha sẵn tăng trở lại và khu vực châu Á (Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc) – xu hướng uống cà phê rang xay và hòa tan lan rộng.

Đáng chú ý, Việt Nam nằm trong tốp 10 tiêu thụ cà phê nhiều nhất thế giới (vị trí 8), gần với Canada và Indonesia.

Điều này cho thấy dù sản xuất cà phê tăng kỷ lục khoảng 178,7 -178,8 triệu bao nhưng nhu cầu tiêu thụ vẫn cao, có lợi cho mặt bằng giá.



