Giá cà phê hôm nay 19-4: Arabica đối mặt áp lực lớn

Ngày 19-4, không có giá cà phê tham chiếu trên các sàn trên thế giới như London – Anh hay New York – Mỹ; giá cà phê hôm nay ở trong nước mới nhất ở mức 85.100 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg, tương ứng giảm 0,58%.

Arabica giảm mạnh

Cùng thời gian, giá Robusta tham chiếu ở mức 3.263 USD/tấn, tăng 34 USD/tấn, tương ứng tăng 1,05%; giá Arabica ở mức 6.270 USD/tấn, giảm 250 USD/tấn, tương ứng giảm 3,83%.

Giá cà phê tuần qua biến động khá mạnh.

Chuyên gia Nguyễn Quang Bình lý giải điều này do các yếu tố địa chính trị bớt căng thẳng, giúp chuỗi cung ứng giảm rủi ro. Đồng thời, dòng tiền ở các kênh đầu tư bị xáo trộn theo hướng bất lợi cho giá cà phê.

Giá cà phê biến động khó lường gần đây

Brazil giảm xuất khẩu, thế giới vẫn không thiếu cà phê

Ông Bình dự báo giá Arabica có thể sẽ bị tổn thương mạnh hơn so với Robusta trong những ngày tới.

Nguyên nhân do giá Arabica đã tăng nóng vừa qua và sắp tới Brazil dự báo được mùa Arabica lớn.

Đáng chú ý, bất chấp lượng hàng từ Brazil – nước xuất khẩu cà phê số 1 thế giới – giảm mạnh 21% trong 9 tháng (từ tháng 7-2025 đến tháng 3-2026), xuất khẩu cà phê toàn cầu vẫn tăng nhờ nguồn cung thay thế.

Cụ thể, theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), trong 5 tháng đầu niên vụ cà phê 2025-2026 (từ tháng 10-2025 đến tháng 2-2026), xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 57,8 triệu bao 60 kg, tăng 4,5% so với niên vụ trước.

Điều này cho thấy về tổng thể thị trường cà phê toàn cầu không thiếu hàng, nhưng từng khu vực và thời điểm vẫn có thể xảy ra thiếu – thừa cục bộ, khiến giá cà phê biến động khó lường.



