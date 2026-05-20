Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 20-5: Việt Nam lại vượt Brazil về xuất khẩu

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bật tăng trở lại sau chuỗi giảm liên tiếp. Việt Nam trở thành nguồn cung cà phê số 1 thế giới trong 2 tháng gần đây

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 20-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tăng từ 1,04%-1,32%; trong khi giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng mạnh hơn, từ 1,92%-2,25%. 

Cắt được chuỗi giảm giá

Theo đó, ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta tăng 39 USD/tấn, lên 3.345 USD/tấn; còn Arabica tăng 130 USD/tấn, lên 5.960 USD/tấn. 

Như vậy, giá cà phê đã chấm dứt chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp để quay đầu đi lên trong bối cảnh tồn kho tại các sàn giao dịch và nhà rang xay vẫn ở mức thấp, dù nguồn cung từ các nước sản xuất được dự báo dồi dào hơn.

Giá cà phê trong nước hôm nay dự kiến tăng trở lại sau khi xuống còn 85.400 đồng/kg vào ngày hôm qua. So với đầu vụ thu hoạch quý IV/2025, giá cà phê hiện đã giảm hơn 20%, khiến nhiều người giữ hàng chịu áp lực lớn.

Việt Nam vượt Brazil về xuất khẩu cà phê trong tháng 3 và 4-2026

Việt Nam tiếp tục vượt Brazil về xuất khẩu cà phê

Đáng chú ý, số liệu xuất khẩu cà phê tháng 4-2026 của cả Brazil và Việt Nam cho thấy Việt Nam tiếp tục vượt Brazil về sản lượng xuất khẩu.

Cụ thể, theo số liệu của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) và Hội đồng Các nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafé) trong tháng 4-2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 195.694 tấn cà phê, trong khi Brazil đạt khoảng 187.320 tấn.

Trước đó, trong tháng 3-2026, Việt Nam xuất khẩu 222.370 tấn cà phê, còn Brazil đạt khoảng 151.300 tấn.

Như vậy, ở 2 kỳ thống kê này, cà phê Việt Nam đã vươn lên vị trí số 1 thế giới về nguồn cung cà phê.

Sự thay đổi này chủ yếu do xuất khẩu cà phê của Brazil suy giảm trong khi Việt Nam tăng mạnh nguồn cung ra thị trường.

Diễn biến trên cũng góp phần rút ngắn khoảng cách giữa Brazil – nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới – với Việt Nam trong niên vụ 2025-2026.

