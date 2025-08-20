Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 20-8 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London – Anh tăng 6,14% - 6,19%: giá Arabica trên sàn NewYork – Mỹ cũng tăng tới 3,67% - 4,05%.

Không còn cà phê Robusta dưới 4.000 USD/tấn

Cụ thể, giá Robusta các kỳ hạn như sau:

Giao tháng 9-2025: giá 4.410 USD/tấn, tăng 255 USD/tấn

Giao tháng 11-2025: giá 4.268 USD/tấn, tăng 248 USD/tấn

Giao tháng 1-2026: giá 4.134USD/tấn, tăng 239 USD/tấn

Giao tháng 3- 2026: giá 4.064 USD/tấn, tăng 237 USD/tấn

Giao tháng 5-2026: giá 4.027USD/tấn, tăng 233 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 290 USD/tấn, lên 7.700 USD/tấn, tương đương 201.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước dự kiến sẽ tăng mạnh từ mức 117.100 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch và khả năng sẽ về trên mốc 120.000 đồng/kg. Đây là cột mốc mà nhiều người khó tin khi tháng trước giá cà phê rơi xuống đáy khoảng 88.500 đồng/kg từ đỉnh 135.000 đồng/kg.

Giá cà phê đang tăng trước vụ thu hoạch mới

Điều gì đang xảy ra?

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) lý giải nguyên nhân giá cà phê tăng phi mã do thuế đối ứng 50% mà Mỹ áp dụng cho cà phê Brazil.

"Brazil là nguồn cung cấp cà phê chủ lực cho Mỹ và lượng mua chủ yếu là Arabica. Ngoài ra, phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay còn tăng mạnh do kết thúc kỳ hạn tháng 9-2025 trên các sàn" – chủ tịch VICOFA lý giải.

Trung tâm thông tin và dịch vụ nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, giá cà phê tăng gần đây do nguồn cung thắt chặt từ Brazil khi nước này vào niên vụ thu hoạch chính (tính từ tháng 7 hằng năm).

Trong tháng 7-2025, Brazil xuất khẩu 2,45 triệu bao cà phê (147.000 tấn), giảm đến 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng cà phê Robusta, sản lượng xuất khẩu trong thời gian trên là 461.192 bao, giảm đến 49%.

Thuế đối ứng với cà phê quá cao, các hợp đồng mua bán cà phê giữa Brazil và Mỹ đang trong trạng thái chờ đợi kết quả đàm phán thuế quan, nhờ lượng tồn kho đủ dùng trong vòng 30–60 ngày.