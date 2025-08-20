HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 20-8: Tăng như vũ bão, Chủ tịch VICOFA nói gì?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng như vũ bão chỉ sau 1 phiên lùi lấy đà với Robusta, Arabica cũng tham gia cuộc đua quyết liệt

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 20-8 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London – Anh tăng 6,14% - 6,19%: giá Arabica trên sàn NewYork – Mỹ cũng tăng tới 3,67% - 4,05%. 

Không còn cà phê Robusta dưới 4.000 USD/tấn

Cụ thể, giá Robusta các kỳ hạn như sau: 

Giao tháng 9-2025: giá 4.410 USD/tấn, tăng 255 USD/tấn

Giao tháng 11-2025: giá 4.268 USD/tấn, tăng 248 USD/tấn

Giao tháng 1-2026: giá 4.134USD/tấn, tăng 239 USD/tấn

Giao tháng 3- 2026: giá 4.064 USD/tấn, tăng 237 USD/tấn

Giao tháng 5-2026: giá 4.027USD/tấn, tăng 233 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 290 USD/tấn, lên 7.700 USD/tấn, tương đương 201.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước dự kiến sẽ tăng mạnh từ mức 117.100 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch và khả năng sẽ về trên mốc 120.000 đồng/kg. Đây là cột mốc mà nhiều người khó tin khi tháng trước giá cà phê rơi xuống đáy khoảng 88.500 đồng/kg từ đỉnh 135.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 20-8: Tăng như vũ bão, Chủ tịch VICOFA nói gì?- Ảnh 2.

Giá cà phê đang tăng trước vụ thu hoạch mới

Điều gì đang xảy ra?

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) lý giải nguyên nhân giá cà phê tăng phi mã do thuế đối ứng 50% mà Mỹ áp dụng cho cà phê Brazil.

"Brazil là nguồn cung cấp cà phê chủ lực cho Mỹ và lượng mua chủ yếu là Arabica. Ngoài ra, phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay còn tăng mạnh do kết thúc kỳ hạn tháng 9-2025 trên các sàn" – chủ tịch VICOFA lý giải.

Trung tâm thông tin và dịch vụ nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, giá cà phê tăng gần đây do nguồn cung thắt chặt từ Brazil khi nước này vào niên vụ thu hoạch chính (tính từ tháng 7 hằng năm).

Trong tháng 7-2025, Brazil xuất khẩu 2,45 triệu bao cà phê (147.000 tấn), giảm đến 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng cà phê Robusta, sản lượng xuất khẩu trong thời gian trên là 461.192 bao, giảm đến 49%.

Thuế đối ứng với cà phê quá cao, các hợp đồng mua bán cà phê giữa Brazil và Mỹ đang trong trạng thái chờ đợi kết quả đàm phán thuế quan, nhờ lượng tồn kho đủ dùng trong vòng 30–60 ngày.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 18-8: Có tăng nữa hay không?

Giá cà phê hôm nay 18-8: Có tăng nữa hay không?

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay có tiếp nối được đà tăng của tuần qua hay sẽ là làn sóng chốt lời

Giá cà phê hôm nay 17-8: Tăng thẳng đứng, đại gia cà phê lãi khủng

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp tục sôi sục sau khi trải qua một tuần tăng thẳng đứng

Giá cà phê hôm nay 16-8: Mức tăng khó tin

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay lại tăng tiếp với mức tăng cao khó tin, giúp nông dân vững tin khi vụ thu hoạch mới gần đến

giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất giá cà phê Robusta Nguyễn Nam Hải vicofa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo