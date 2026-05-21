Giá cà phê hôm nay 21-5: Biến động nhẹ; Trung Quốc tăng chi cho cà phê Việt

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 21-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) điều chỉnh dưới 1% theo cả hai chiều tăng - giảm, trong khi giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm từ 0,68%-0,69%.

Giá cà phê ít biến động

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta giảm 17 USD/tấn, xuống còn 3.328 USD/tấn; các kỳ hạn tiếp theo tăng nhẹ 4-8 USD/tấn, dao động từ 3.078-3.214 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 7-2026 giảm 40 USD/tấn, xuống còn 5.920 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay dự kiến ít biến động so với mức 86.200 đồng/kg của ngày hôm qua.

Trung Quốc tăng mua cà phê Việt

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc đạt 25.710 tấn, trị giá hơn 140 triệu USD, tăng 50% về lượng và tăng 70% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Trong tốp 10 thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, Trung Quốc là thị trường tăng trưởng mạnh nhất. Đáng chú ý, giá xuất khẩu bình quân sang thị trường này cũng tăng khoảng 13% giữa bối cảnh giá cà phê giảm.

Nhờ đó, dù chỉ chiếm khoảng 3,29% về sản lượng, thị trường Trung Quốc lại đóng góp tới 3,92% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam.

Một trong những nguyên nhân là Trung Quốc nhập khẩu tỉ lệ cà phê chế biến cao hơn nhiều thị trường khác.

Không chỉ xuất khẩu sản phẩm, doanh nghiệp Việt còn bắt đầu xuất khẩu mô hình kinh doanh cà phê sang Trung Quốc.



