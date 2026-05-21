Giá cà phê hôm nay 21-5: Biến động nhẹ; Trung Quốc tăng chi cho cà phê Việt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 21-5: Biến động nhẹ; Trung Quốc tăng chi cho cà phê Việt

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay biến động nhẹ khi các yếu tố tác động lên thị trường không có nhiều thay đổi.

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 21-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) điều chỉnh dưới 1% theo cả hai chiều tăng - giảm, trong khi giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm từ 0,68%-0,69%. 

Giá cà phê ít biến động

TIN LIÊN QUAN

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta giảm 17 USD/tấn, xuống còn 3.328 USD/tấn; các kỳ hạn tiếp theo tăng nhẹ 4-8 USD/tấn, dao động từ 3.078-3.214 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 7-2026 giảm 40 USD/tấn, xuống còn 5.920 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay dự kiến ít biến động so với mức 86.200 đồng/kg của ngày hôm qua.

Giá cà phê hôm nay 21 - 5: Biến động nhẹ và sự tăng trưởng từ Trung Quốc - Ảnh 3.

Trung Quốc tăng mua cà phê Việt

Trung Quốc mạnh tay chi mua cà phê Việt

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc đạt 25.710 tấn, trị giá hơn 140 triệu USD, tăng 50% về lượng và tăng 70% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Trong tốp 10 thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, Trung Quốc là thị trường tăng trưởng mạnh nhất. Đáng chú ý, giá xuất khẩu bình quân sang thị trường này cũng tăng khoảng 13% giữa bối cảnh giá cà phê giảm.

Nhờ đó, dù chỉ chiếm khoảng 3,29% về sản lượng, thị trường Trung Quốc lại đóng góp tới 3,92% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam.

Một trong những nguyên nhân là Trung Quốc nhập khẩu tỉ lệ cà phê chế biến cao hơn nhiều thị trường khác.

Không chỉ xuất khẩu sản phẩm, doanh nghiệp Việt còn bắt đầu xuất khẩu mô hình kinh doanh cà phê sang Trung Quốc.

Giá cà phê hôm nay 21 - 5: Biến động nhẹ và sự tăng trưởng từ Trung Quốc - Ảnh 4.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay, 19-5: Giảm nhưng có tin vui từ thị trường Mỹ

Giá cà phê hôm nay, 19-5: Giảm nhưng có tin vui từ thị trường Mỹ

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm trên cả hai sàn Robusta và Arabica; tín hiệu tích cực là cà phê Việt Nam đang gia tăng thị phần tại Mỹ

Giá cà phê hôm nay 18-5: Yếu tố chính tác động lên giá

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bước vào tuần giao dịch mới với tâm điểm là tiến độ thu hoạch tại Brazil – quốc gia cung cấp cà phê lớn nhất thế giới.

Giá cà phê hôm nay 17-5: Vượt Brazil, cà phê Việt Nam trở thành nguồn cung số 1 cho Tây Ban Nha

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm mạnh so với tuần trước do áp lực nguồn cung; cà phê Việt Nam cũng đang gia tăng thị phần tại Tây Ban Nha, vượt xa Brazil.

Trung Quốc giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo