Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 22-5: Tăng trở lại

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng trở lại khi xuất hiện một số yếu tố tích cực tác động lên thị trường

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 22-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tăng từ 1,58% đến 1,62%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng mạnh hơn, từ 1,72% đến 1,92%.

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta tăng 51 USD/tấn, lên 3.265 USD/tấn; trong khi giá Arabica tăng 110 USD/tấn, lên 6.030 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay dự kiến tăng trở lại sau khi lùi về mốc 86.000 đồng/kg vào ngày hôm qua.

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, giá cà phê tăng trở lại nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư khi Mỹ có tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là ông Kevin Warsh.

Bên cạnh đó, đồng nội tệ Brazil mạnh lên cũng góp phần hỗ trợ giá cà phê trên các sàn giao dịch.

Một yếu tố khác là dự báo hiện tượng El Nino có thể xuất hiện tại Đông Nam Á trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 12-2026, khiến giới đầu tư lo ngại nguy cơ thiếu hụt sản lượng cà phê Robusta tại Việt Nam và Indonesia.

