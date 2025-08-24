HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 24-8: Giá thế giới tăng phi mã, trong nước chững lại

Tin, ảnh, đồ họa: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đang thu hẹp khoảng cách giữa giá thế giới và trong nước khiến nhiều người thấy khó hiểu

Hôm nay, 24-8, thị trường không có giá cà phê tham chiếu trên các sàn do, giá cà phê trong nước vẫn tăng thêm 800 đồng/kg, lên 123.900 đồng/kg. Dù vậy vẫn chưa đạt mức giá 125.000 đồng/kg như nông dân kỳ vọng. 

Giá sàn tăng 14,3%, trong nước chỉ tăng 5,4%

Nhìn lại tuần qua, giá cà phê trong nước từ 117.600 đồng/kg lên 123.900 đồng/kg, tăng 6.300 đồng/kg, tương đương mức tăng 5,4%.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh, kì hạn tham chiếu tháng 11-2025 từ mức 4.067 USD/tấn lên 4.650 USD/tấn, tăng 583 USD/tấn, tương đương 14,3%.

Như vậy, giá cà phê thế giới tăng nhanh và mạnh hơn đáng kể so với giá trong nước nên thu hẹp khoảng cách giữa giá nội địa và trên sàn.

Giá cà phê hôm nay 24-8: Giá thế giới tăng phi mã, trong nước chững lại- Ảnh 1.

Diễn biến giá cà phê trong nước tuần qua

Nếu như tuần trước, giá cà phê trong nước cao hơn trên sàn đến 13.000 đồng/kg thì nay chỉ còn cao hơn 1.500 đồng/kg.

Một con số cũng đáng chú ý, so với 1 tháng trước, giá cà phê Robusta đã tăng đến 43%, còn Arabica tăng 31% cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ của giá cà phê.

Không nên đầu cơ

Lý giải về việc giá cà phê trong nước tăng chậm hơn giá sàn, một số đại lý cho hay doanh nghiệp thu mua xuất khẩu đang chậm lại khi các hợp đồng xuất khẩu cũ đã giao xong và chưa ký được hợp đồng mới. Các nhà mua hàng cũng đợi giá ổn định hơn mới mua hàng tiếp.

Giá cà phê hôm nay 24-8: Giá thế giới tăng phi mã, trong nước chững lại- Ảnh 2.

Đầu cơ cà phê rất rủi ro

Một chuyên gia trong ngành cà phê cho hay thị trường cà phê biến động giá quá lớn và đang xuất hiện tâm lý đầu cơ đầy may rủi. Thực tế, rất nhiều nông dân trúng giá nhờ đầu cơ đã tiêu xài tiền kiếm được rất hoang phí và bỏ bê công việc chính.

"Giá cà phê tăng là mừng cho người trồng nhưng bà con nên tập trung sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng với là hướng đi bền vững" – chuyên gia này khuyến cáo.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 22-8: Tăng tiếp 3 con số, cơn sốt cà phê trở lại

Giá cà phê hôm nay 22-8: Tăng tiếp 3 con số, cơn sốt cà phê trở lại

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay lại thêm 1 phiên tăng 3 con số, tính chung 3 phiên gần nhất đã tăng 500 USD/tấn

Giá cà phê hôm nay 21-8: Tăng 3 con số, thêm thị trường tỉ dân mê cà phê

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay thêm một phiên tăng 3 con số khiến người giữ cà phê vui mừng khi nhu cầu vẫn lớn

Giá cà phê hôm nay 20-8: Tăng như vũ bão, Chủ tịch VICOFA nói gì?

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng như vũ bão chỉ sau 1 phiên lùi lấy đà với Robusta, Arabica cũng tham gia cuộc đua quyết liệt

giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất giá cà phê Robusta
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo