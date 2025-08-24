Hôm nay, 24-8, thị trường không có giá cà phê tham chiếu trên các sàn do, giá cà phê trong nước vẫn tăng thêm 800 đồng/kg, lên 123.900 đồng/kg. Dù vậy vẫn chưa đạt mức giá 125.000 đồng/kg như nông dân kỳ vọng.

Giá sàn tăng 14,3%, trong nước chỉ tăng 5,4%

Nhìn lại tuần qua, giá cà phê trong nước từ 117.600 đồng/kg lên 123.900 đồng/kg, tăng 6.300 đồng/kg, tương đương mức tăng 5,4%.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh, kì hạn tham chiếu tháng 11-2025 từ mức 4.067 USD/tấn lên 4.650 USD/tấn, tăng 583 USD/tấn, tương đương 14,3%.

Như vậy, giá cà phê thế giới tăng nhanh và mạnh hơn đáng kể so với giá trong nước nên thu hẹp khoảng cách giữa giá nội địa và trên sàn.

Diễn biến giá cà phê trong nước tuần qua

Nếu như tuần trước, giá cà phê trong nước cao hơn trên sàn đến 13.000 đồng/kg thì nay chỉ còn cao hơn 1.500 đồng/kg.

Một con số cũng đáng chú ý, so với 1 tháng trước, giá cà phê Robusta đã tăng đến 43%, còn Arabica tăng 31% cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ của giá cà phê.

Không nên đầu cơ

Lý giải về việc giá cà phê trong nước tăng chậm hơn giá sàn, một số đại lý cho hay doanh nghiệp thu mua xuất khẩu đang chậm lại khi các hợp đồng xuất khẩu cũ đã giao xong và chưa ký được hợp đồng mới. Các nhà mua hàng cũng đợi giá ổn định hơn mới mua hàng tiếp.

Đầu cơ cà phê rất rủi ro

Một chuyên gia trong ngành cà phê cho hay thị trường cà phê biến động giá quá lớn và đang xuất hiện tâm lý đầu cơ đầy may rủi. Thực tế, rất nhiều nông dân trúng giá nhờ đầu cơ đã tiêu xài tiền kiếm được rất hoang phí và bỏ bê công việc chính.

"Giá cà phê tăng là mừng cho người trồng nhưng bà con nên tập trung sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng với là hướng đi bền vững" – chuyên gia này khuyến cáo.