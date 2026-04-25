Giá cà phê hôm nay 25-4: Giảm nhẹ, một thương hiệu cà phê Việt mở chuỗi tại châu Âu

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 25-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên sàn London (Anh) giảm 0,24% - 0,68%; giá Arabica giảm 0,88% - 2,07%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 7-2026, giá Robusta giảm 24 USD/tấn, xuống còn 3.483 USD/tấn; giá Arabica giảm 120 USD/tấn, còn 6.500 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay dự kiến giảm trở lại từ mức 89.400 đồng/kg của hôm qua; mốc 90.000 đồng/kg chưa kịp đạt đã quay đầu đi xuống.

Giá cà phê ngày càng khó đoán

Giá cà phê giảm trong phiên cuối tuần được cho là do áp lực nguồn cung gia tăng, cùng với thông tin mới về việc xung đột Trung Đông hạ nhiệt.

Từ Hungary, ông Nguyễn Đức Hưng, Tổng Giám đốc Công ty CP SX-TM-XNK Cà phê Napoli (thương hiệu Napoly Cafe & Milk Tea), cho biết hai cửa hàng đầu tiên của Napoly đã được mở tại thủ đô Budapest theo hình thức nhượng quyền.

Đối tác của Napoly được kết nối khi doanh nghiệp tham gia hội chợ xúc tiến thương mại Anuga tại Đức vào tháng 10-2025.

Bên ngoài quán cà phê Napoly ở Budapest - Hungary. Lễ khai trương có sự hiện diện của ông Trần Ngọc Hà (áo vét) phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Hungary

Theo ông Hưng, quá trình thương thảo gặp không ít khó khăn do khác biệt thị trường, nhưng nhận được sự hỗ trợ từ Thương vụ Việt Nam tại Hungary. Đối tác cũng đã sang Việt Nam để trực tiếp tham quan mô hình vận hành và nhà máy sản xuất trước khi ký kết.

Các cửa hàng tại Hungary giữ nguyên thiết kế, nhận diện thương hiệu và công thức sản phẩm như tại Việt Nam, do hương vị được khách hàng đánh giá là phù hợp với người tiêu dùng địa phương.

Bên cạnh đó, thương hiệu “Napoly” từ chữ Latinh, giúp khách hàng quốc tế dễ đọc, dễ nhớ hơn so với các tên thuần Việt. Ông Hưng đánh giá tiềm năng nhượng quyền tại châu Âu còn lớn, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ cà phê tăng và cà phê Việt ngày càng được ưa chuộng.



