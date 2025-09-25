HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 25-9: Arabica, Robusta quay đầu tăng vọt

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng cao với cả 2 loại cà phê chính là Robusta và Arabica

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 25-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 101 -113 USD/tấn, tỉ lệ từ 2,45%-2,84%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 3,77%-5,03%. 

Giá cà phê đồng loạt tăng mạnh

Cụ thể, giá Robusta các kỳ hạn như sau:

Giao tháng 11-2025 tăng 101 USD/tấn, lên 4.219 USD/tấn, tương đương 110.500 đồng/kg. 

TIN LIÊN QUAN

Giao tháng 1-2025 tăng 106 USD/tấn, lên 4.185 USD/tấn.

Giao tháng 3-2025 tăng 108 USD/tấn, lên 4.133 USD/tấn.

Giao tháng 5-2025 tăng 113 USD/tấn, lên 4.091 USD/tấn.

Giá Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 410 USD/tấn, lên 8.130 USD/tấn, tương đương 213.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay kỳ vọng tăng trở lại ở khu vực Tây Nguyên từ mức giá 111.400 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Như vậy, giá cà phê nội địa vẫn tiếp tục cao hơn giá sàn quy đổi ở kỳ hạn có giá cao nhất. Điều này cho thấy, giá cà phê trên sàn London gần đây ít ảnh hưởng đến giá cà phê nội địa hơn.

Giá cà phê hôm nay 25 - 9 - Ảnh 2.

Cà phê Việt Nam ngày càng có giá

Cà phê Việt có giá hơn, vì sao?

Thực tế, ở các kỳ thống kê gần đây, giá cà phê xuất khẩu (thường gọi là "hàng thực") của các doanh nghiệp xuất khẩu đều cao hơn giá sàn (thường gọi là hàng giấy).

Ngoài ra, gần đây nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển cà phê đặc sản (cà phê hái chín, chế biến cầu kỳ và trải qua thử nếm bởi chuyên gia) nên có giá trị cao. 

Kể cả các lô dù không đạt điểm từ 80/100 (đủ chuẩn gọi là cà phê đặc sản), thì chất lượng cũng cao hơn cà phê thương mại bình thường, giá bán tốt hơn.

Rất nhiều nhà mua hàng thế giới đã tìm đến Việt Nam để mua cà phê đặc sản với giá cao và không dùng giá sàn để tham chiếu.

Vụ thu hoạch sắp tới, các chuyên gia, cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo nông dân hái cà phê chín không chỉ giúp nâng cao chất lượng mà số lượng cũng nhiều hơn.

Giá cà phê hôm nay 25 - 9 - Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 23-9: Bật tăng 3 con số

Giá cà phê hôm nay 23-9: Bật tăng 3 con số

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đã tăng mạnh sau 4 phiên giảm liên tiếp của tuần trước và bị kích bởi yếu tố thời tiết bất lợi ngay trước vụ thu hoạch của Việt Nam

Giá cà phê hôm nay 22-9: Có tăng trở lại?

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay, đầu tuần liệu có tăng trở lại sau 4 phiên giảm liên tiếp và giá cà phê thế giới giảm sâu hơn giá trong nước

Giá cà phê hôm nay 21-9: Chạm đáy tuần, xuất khẩu cà phê sang Mỹ tăng đột biến

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đang ở mức đáy của tuần nhưng may mắn là giá cà phê trong nước giảm ít hơn

giá cà phê Robusta giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo