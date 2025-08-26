HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 26-8: Sụt giảm, kho hàng cạn kiệt

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Giá cà phê hôm nay, 26-8, sụt giảm không gây bất ngờ với nhiều người khi tuần qua đã tăng một mạch nên cần nhịp điều chỉnh

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 26-8 (giờ Việt Nam), giá cà phê Arabica trên sàn New York - Mỹ giảm nhẹ 10 USD/tấn, về mức 8.330 USD/tấn với kỳ hạn giao tháng 12-2025. 

Giá cà phê sàn London đứng yên, trong nước giảm

Sàn London - Anh phiên vừa qua nghỉ lễ. Tạm thời, giá cà phê kỳ hạn tháng 11-2025 vẫn giữ ở mức 4.650 USD/tấn, tương đương 121.300 đồng/kg. Còn giá cà phê trong nước đầu tuần giảm 2.000 đồng/kg, bình quân 121.900 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay giảm không gây bất ngờ với nhiều người khi tuần qua đã tăng một mạch nên cần nhịp điều chỉnh.

Theo thông tin cập nhật, Brazil đã thu hoạch xong vụ cà phê 2025-2026 với sản lượng kỷ lục 25 triệu bao, tương đương 1,5 triệu tấn - sát với dự báo trước đó. Tuy nhiên, tốc độ xuất khẩu cà phê của nước này khá chậm, trong khi phần lớn sản lượng Robusta được tiêu thụ nội địa.

Riêng tháng 7 vừa qua, xuất khẩu cà phê Robusta của Brazil giảm tới 49% so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành một trong những yếu tố đẩy giá cà phê thế giới tăng mạnh.

Giá cà phê hôm nay 26 - 8 giảm nhẹ sau tuần tăng nóng - Ảnh 1.

Việt Nam đang cạn kho cà phê, chuẩn bị bước qua vụ mới

Việt Nam cạn kho, xuất khẩu giảm dần

Trong khi đó, thị trường trong nước ghi nhận nguồn cung cà phê ngày càng eo hẹp. Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy tháng 7-2025, Việt Nam xuất khẩu 102.000 tấn cà phê, trị giá 555,8 triệu USD - giảm 13,6% về lượng và 18% về trị giá so với tháng trước.

Từ đầu năm 2025 đến nay, xuất khẩu cà phê đạt đỉnh vào tháng 3, sau đó giảm dần, cho thấy doanh nghiệp đã tranh thủ bán hàng khi giá tốt. So với cùng kỳ năm 2024, lượng cà phê xuất khẩu tháng 7 vẫn tăng 33,1% và trị giá tăng 45,8%.

Giá cà phê hôm nay 26 - 8 giảm nhẹ sau tuần tăng nóng - Ảnh 2.

Khối lượng cà phê xuất khẩu giảm dần từ tháng 3 tới nay - Nguồn Cục Hải quan

Theo Cục Xuất nhập khẩu, nguyên nhân khiến cà phê xuất khẩu tháng 7 sụt giảm là do nguồn cung trong nước cạn kiệt. Trong khi đó, giá cà phê trong nước tăng trở lại khiến nhiều doanh nghiệp hạn chế bán ra. 

"Không ít doanh nghiệp đang tạm giữ hàng chờ giá tốt hơn, ưu tiên thị trường nội địa. Chi phí logistics leo thang cũng góp phần làm giảm lượng giao hàng" - cơ quan này nhận xét.

