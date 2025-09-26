HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 26-9: Robusta lao dốc, Trung Quốc giảm mua cà phê Việt

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay chuyển hướng sang giảm sâu với Robusta trong khi Arabica thêm phiên tăng nhẹ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 26-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh quay đầu giảm 91 – 125 USD/tấn, tương đương 2,22% - 2,96%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ lại tăng 0,54% - 0,98%. 

Giá cà phê Robusta giảm mạnh, Arabica tăng

TIN LIÊN QUAN

Cụ thể, ở kỳ hạn tham chiếu tháng 11-2025, giá Robusta giảm 125 USD/tấn, còn 4.094 USD/tấn; tương đương 107.300 đồng/kg; giá Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 80 USD/tấn, lên 8.190 USD/tấn, tương đương 214.600 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê trong nước Robusta đang ở mức 114.400 đồng/kg, khá cao so với giá trên sàn nên giá cà phê hôm nay dự kiến sẽ giảm khoảng hơn 2.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 26-9: Robusta lao dốc, Trung Quốc giảm mua cà phê Việt- Ảnh 2.

Giá cà phê biến động mạnh trước vụ thu hoạch

Trung Quốc giảm mua cà phê Việt

Hôm nay 26-9, Lễ hội Cà phê Việt – Trung lần thứ nhất năm 2025 khai mạc tại thành phố Mông Tự, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và kéo dài tới hết 28-9, có sự tham gia của một số doanh nghiệp Việt Nam.

Hiện Trung Quốc đang là thị trường hướng đến của nhiều nước sản xuất cà phê sau bão thuế đối ứng của Mỹ.

Tháng 8 vừa qua, 183 doanh nghiệp cà phê Brazil được Trung Quốc cấp phép xuất khẩu, mở toang cánh cửa cho cà phê Brazil thâm nhập thị trưởng tỉ dân này.

Trong khi đó, Việt Nam có vị trí địa lý gần nhưng sản lượng cà phê xuất khẩu sang Trung Quốc không cao, chỉ khoảng 50.000 tấn/năm trong tổng lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam lên đến hơn 1 triệu tấn/năm.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc đạt gần 34.000 tấn, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái và là thị trường số 11 của Việt Nam.

Điểm sáng là sản lượng xuất khẩu trong tháng 8 khá nhiều, 4.501 tấn, tăng đến 31% so với tháng 7- 2025 và tăng 1,4% so với tháng 8-2024.

Giá cà phê hôm nay 26-9: Robusta lao dốc, Trung Quốc giảm mua cà phê Việt- Ảnh 3.


Giá cà phê hôm nay 24-9: Giảm rất mạnh

Giá cà phê hôm nay 24-9: Giảm rất mạnh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm mạnh, giảm hơn phiên tăng 3 con số vừa qua của Robusta

Giá cà phê hôm nay 23-9: Bật tăng 3 con số

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đã tăng mạnh sau 4 phiên giảm liên tiếp của tuần trước và bị kích bởi yếu tố thời tiết bất lợi ngay trước vụ thu hoạch của Việt Nam

Giá cà phê hôm nay 22-9: Có tăng trở lại?

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay, đầu tuần liệu có tăng trở lại sau 4 phiên giảm liên tiếp và giá cà phê thế giới giảm sâu hơn giá trong nước

giá cà phê Robusta giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Napoly nhượng quyền cà phê
