Ngày 24-4, ông Nguyễn Đức Hưng, nhà sáng lập Napoly, cho biết cơ duyên hợp tác này đến từ lần doanh nghiệp tham gia hội chợ xúc tiến thương mại Anuga tại Đức vào tháng 10-2025.

Sau thời gian đàm phán kéo dài, đối tác Hungary đã quyết định ký hợp đồng độc quyền, cam kết phát triển 100 cửa hàng tại thị trường này, hiện 2 quán đầu tiên đã khai trương.

Theo ông Hưng, quá trình thương thảo gặp không ít khó khăn do khác biệt thị trường, nhưng nhận được sự hỗ trợ từ Thương vụ Việt Nam tại Hungary.

Đối tác cũng đã sang Việt Nam để trực tiếp tham quan mô hình vận hành và nhà máy sản xuất trước khi ký kết.

Ông Nguyễn Đức Hưng (thứ 2 từ trái qua) ký kết với đối tác Hungary với sự chứng kiến của ông Trần Ngọc Hà (bìa trái) phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Hungary

Napoly lựa chọn mô hình nhượng quyền với chi phí khoảng 1 tỉ đồng cho thị trường quốc tế, đồng thời đóng vai trò cung cấp nguyên liệu chính nhằm đảm bảo chất lượng đồng nhất.

Các cửa hàng tại Hungary được giữ nguyên thiết kế, nhận diện thương hiệu và công thức sản phẩm tương tự tại Việt Nam.

Điểm thuận lợi, theo ông Hưng, là hương vị cà phê Việt được người châu Âu đón nhận tích cực. Bên cạnh đó, tên gọi "Napoly" có nguồn gốc Latinh, giúp khách hàng quốc tế dễ đọc, dễ nhớ.

Đánh giá về tiềm năng, ông cho rằng thị trường châu Âu còn nhiều dư địa phát triển nhờ thói quen tiêu thụ cà phê cao, người dân có thể uống nhiều lần trong ngày.

Đây được xem là cơ hội để các thương hiệu cà phê Việt mở rộng hiện diện và xây dựng chỗ đứng lâu dài ở nước ngoài.

Thông tin Napoly: Fanpage Napoly Coffee: https://www.facebook.com/www.napoli.vn/ Tổng đài: 1900 63 60 64 Hotline: 090 848 1080 Website: https://napoli.vn





