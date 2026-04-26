Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 26-4: Khó chốt thời điểm mua bán

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay khép lại tuần tăng giá nhưng đà tăng được đánh giá là chưa bền vững, giá cà phê khó đoán không chỉ với nông dân

Hôm nay 26-4, các sàn cà phê quốc tế như London (Anh) và New York (Mỹ) nghỉ giao dịch nên không có giá tham chiếu mới. 

Giá cà phê trong nước tăng ít hơn thế giới

Trong nước, giá cà phê nhân xô mới nhất ở mức 88.000 đồng/kg, tăng 2.900 đồng/kg, tương đương 3,41% so với cuối tuần trước. 

Trong cùng thời gian, giá Robusta tham chiếu đạt 3.483 USD/tấn, tăng 220 USD/tấn, tương đương 6,74%; Arabica lên 6.500 USD/tấn, tăng 230 USD/tấn, tương đương 3,67%.

Như vậy, tuần qua, giá cà phê tăng chủ yếu do căng thẳng tại Trung Đông. 

Tuy nhiên, thị trường trong nước tăng chậm hơn do chi phí vận chuyển cao và nguồn cung vẫn còn.

Giá cà phê biến động khó lường

Nhà sản xuất cân não thời điểm mua

Giá cà phê biến động liên tục không chỉ gây khó cho nông dân mà cả các doanh nghiệp sản xuất lớn.

Theo Công ty CP Vinacafé Biên Hòa, sự bất ổn của giá cà phê thế giới trong 5 năm trở lại đây khiến giá cà phê nhân khó dự báo, ảnh hưởng đến kế hoạch dự trữ nguyên liệu và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.

Giá cà phê nguyên liệu liên tục neo ở mức cao cũng tạo áp lực lên ban điều hành trong việc theo dõi sát diễn biến thị trường, cân đối nguồn hàng và linh hoạt lựa chọn thời điểm mua nguyên liệu phù hợp nhằm hạn chế rủi ro đầu vào.

Dù vậy, năm 2025, Vinacafé Biên Hòa ghi nhận doanh thu 2.556 tỉ đồng, tăng 8%; lợi nhuận 446 tỉ đồng, tăng 16% so với năm 2024.

Năm 2026, công ty đặt hai kịch bản kinh doanh: kịch bản thấp với doanh thu 4.900 tỉ đồng, lợi nhuận 490 tỉ đồng; kịch bản cao là doanh thu 5.100 tỉ đồng, lợi nhuận 520 tỉ đồng.

