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Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 3-6: Robusta tăng trở lại

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều khi Robusta tăng trở lại trong khi Arabica vẫn chưa dứt đà giảm

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 3-6 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tăng từ 0,41% đến 0,7%; trong khi giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm từ 0,53% đến 0,61%. 

Robusta tăng do tồn kho thấp

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Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta tăng 24 USD/tấn, lên 3.462 USD/tấn. 

Dù mức tăng cuối phiên không lớn nhưng thị trường duy trì sắc xanh trong suốt phiên giao dịch, có thời điểm tăng tới 55 USD/tấn.

Động lực hỗ trợ Robusta đến từ việc tồn kho được chứng nhận trên sàn London tiếp tục thu hẹp. Tính đến cuối tháng 5-2026, lượng tồn kho còn 653.500 bao loại 60 kg, giảm khoảng 28% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nguồn hàng sẵn sàng giao dịch không còn dồi dào như trước. 

Trong khi đó, Việt Nam phải đến tháng 10-2026 mới thu hoạch và cuối năm mới có hàng ra thị trường.

Giá cà phê hôm nay 3 - 6: Robusta tăng trở lại giữa bối cảnh thị trường - Ảnh 2.

Robusta Việt Nam

Ở thị trường nội địa, giá cà phê hôm nay được dự báo giảm nhẹ so với mức 86.700 đồng/kg ghi nhận hôm qua.

Thời gian qua, giá cà phê duy trì ở mức khá tốt nhờ nông dân chủ động điều tiết lượng hàng bán ra thị trường. Vì vậy, từ đầu vụ đến nay, giá cà phê hầu như chưa xuống dưới ngưỡng 80.000 đồng/kg.

Giá Arabica bị áp lực bởi vụ mùa bội thu của Brazil

Trong khi đó, Arabica giao tháng 7-2026 giảm 30 USD/tấn, còn 5.710 USD/tấn. Giá Arabica tiếp tục chịu áp lực khi thị trường tập trung vào triển vọng vụ mùa bội thu tại Brazil.

Đáng chú ý, giá Arabica giảm bất chấp lượng tồn kho được chứng nhận trên Sở Giao dịch New York đang ở mức thấp. Đến cuối tháng 5-2026, tồn kho Arabica đạt 443.608 bao, giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Điều này cho thấy tâm lý thị trường hiện bị chi phối nhiều hơn bởi triển vọng nguồn cung trong tương lai thay vì lượng hàng tồn kho hiện có.

Giá cà phê hôm nay 3 - 6: Robusta tăng trở lại giữa bối cảnh thị trường - Ảnh 3.



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