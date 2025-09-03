HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 3-9: Giảm khủng khiếp

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm rất sâu với mức giảm của Robusta là 5% sau khi đã giảm mạnh hôm qua, còn Arabica giảm 4% ngày mở cửa trở lại

Chốt phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 3-9 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London – Anh giảm đến hơn 200 USD/tấn, mất mốc 4.400 USD/tấn. 

Robusta 2 phiên mất 416 USD/tấn

Cụ thể, giá Robusta các kỳ hạn như sau:

Giao tháng 11-2025 giảm 229 USD/tấn, còn 4.399 USD/tấn.

Giao tháng 1-2026 giảm 217 USD/tấn, còn 4.317 USD/tấn.

Giao tháng 3-2026 giảm 210 USD/tấn, còn 4.255 USD/tấn.

Giao tháng 5-2026 giảm 204 USD/tấn, còn 4.209 USD/tấn.

Như vậy, chỉ sau 2 phiên, giá Robusta kỳ hạn tham chiếu là tháng 11-2025 đã giảm đến 416 USD/tấn, tốc độ giảm còn mạnh hơn lúc tăng. Quy đổi ra tiền Việt, giá Robusta chỉ còn 115.000 đồng/kg.

Giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm từ 4,05% - 4,37%; kỳ hạn giao tháng 12-2025 mất tới 350 USD/tấn, còn 8.160 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 3-9: Giảm khủng khiếp- Ảnh 2.

Giá cà phê biến động mạnh gần đây

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước sẽ không tránh khỏi giảm theo, từ mức giá bình quân 121.300 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Những yếu tố tác động

Lý giải về đợt giảm giá này, chuyên gia thị trường cà phê Nguyễn Quang Bình cho hay có một số thông tin tác động. Về nguồn cung, Brazil có mưa, lo lắng về mất mùa vụ tới giảm. 

Về thuế đối ứng Mỹ, tòa án Mỹ cho rằng đây quyết định bất hợp pháp và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kháng cáo, thuế đối ứng vẫn thực thi cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

Thị trường cà phê lại kỳ vọng thuế nhập khẩu về 0% như trước. 

Ngoài ra, Luật chống phá rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EU) sắp có hiệu lực cuối năm 2025, ảnh hưởng mạnh đến ngành cà phê Brazil, làm giảm giá Arabica và kéo theo giá Robusta đi xuống.

