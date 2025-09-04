HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 4-9: Tăng lại, Mexico tăng nhập cà phê Việt 90 lần!

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đã quay đầu tăng sau 2 phiên rớt thảm với Robusta, giá cà phê Arabica cũng hồi phục

Chốt phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 4-9 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London – Anh tăng trở lại, tỉ lệ từ 1,24%-1,27%. 

Giá cà phê hôm nay tăng trở lại

Cụ thể, giá Robusta các kỳ hạn như sau:  

Giao tháng 11-2025 tăng 55 USD/tấn, lên 4.454 USD/tấn

Giao tháng 1-2026 tăng 54 USD/tấn, lên 4.371 USD/tấn

Giao tháng 3-2026 tăng 54 USD/tấn, lên 4.309 USD/tấn

Giao tháng 5-2026 tăng 52 USD/tấn, lên 4.261 USD/tấn.

Quy đổi ra tiền Việt, giá Robusta kỳ hạn giao tháng 11-2025 đã lên 116.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ở Tây Nguyên kỳ vọng sẽ hồi phục sau khi rớt thảm ngày hôm qua với mức giảm đến 6.300 đồng/kg, còn bình quân 114.900 đồng/kg.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng tăng, dù mức tăng dưới 1%; kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 70 USD/tấn, lên 8.240 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 4 - 9: Robusta tăng , Mexico mua cà phê Việt 90 lần - Ảnh 2.

Giá cà phê Robusta tăng trở lại

Xuất khẩu ghi nhận kỷ lục mới

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu cà phê trong tháng 8 – 2025 ước đạt 95.000 tấn, mang về 429,1 triệu USD.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu đạt 1,2 triệu tấn cà phê, thu về 6,42 tỉ USD, tăng 8,7% về khối lượng và tăng 59% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 5.580 USD/tấn (tính cả cà phê chế biến như rang xay, hòa tan,…) , tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Đức, Italia và Tây Ban Nha là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 14,5%, 7,5% và 7,4%.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Đức tăng 2 lần, thị trường Italia tăng 51,5%, thị trường Tây Ban Nha tăng 60,8%.

Mexico vào tốp 10 thị trường nhập nhờ tăng mua đột biến

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu cà phê tăng mạnh nhất ở thị trường Mexico với mức tăng 90 lần, đưa nước này vào tốp 10 thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam.

Cụ thể, trong thời gian trên, Mexico nhập khẩu 32.838 tấn cà phê Việt, trị giá 172,3 triệu USD; tăng 53 lần về khối lượng và tăng 90 lần về giá trị.


