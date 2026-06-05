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Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 5-6: Brazil tăng diện tích, giá giảm mạnh liên tục

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay nối dài đà giảm, trong đó Arabica giảm mạnh trước áp lực nguồn cung gia tăng từ Brazil.

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 5-6 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm từ 0,29% đến 0,56%, trong khi giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm mạnh từ 2,08% đến 2,35%. 

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Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta giảm 19 USD/tấn, xuống còn 3.352 USD/tấn; Arabica giảm 130 USD/tấn, còn 5.450 USD/tấn.

Trên thị trường nội địa, giá cà phê hôm nay dự kiến giảm so với mức 86.000 đồng/kg ghi nhận hôm qua.

Giá cà phê thế giới đang chịu áp lực khi triển vọng nguồn cung từ Brazil tiếp tục được cải thiện. 

Giá cà phê hôm nay 5 - 6: Brazil tăng diện tích , giá giảm liên tục - Ảnh 2.

Giá cà phê giảm mạnh gần đây

Theo báo cáo mới nhất của Conab (Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil), cơ quan trực thuộc Bộ Phát triển Nông nghiệp và Nông hộ Brazil, tổng diện tích canh tác cà phê niên vụ 2026-2027 của nước này tăng 3,9% so với vụ trước, lên 2,34 triệu ha.

Trong đó, diện tích cà phê Arabica tăng 4,4%, đạt 1,55 triệu ha. Nhờ bước vào năm được mùa theo chu kỳ hai năm một lần, sản lượng Arabica dự kiến đạt 45,8 triệu bao, tăng 28% so với niên vụ trước.

Đối với cà phê Robusta, diện tích canh tác cũng tăng 4,4%, lên 388.200 ha. Sản lượng dự kiến đạt mức kỷ lục 20,9 triệu bao, tăng 0,8% so với niên vụ trước.

Đáng chú ý, các dự báo của Conab thường được đánh giá là khá thận trọng và thấp hơn so với ước tính của nhiều tổ chức nghiên cứu thị trường quốc tế. 

Điều này cho thấy nguồn cung thực tế của Brazil trong niên vụ mới có thể còn dồi dào hơn dự báo hiện nay, tiếp tục tạo áp lực lên giá cà phê thế giới.

Giá cà phê hôm nay 5 - 6: Brazil tăng diện tích , giá giảm liên tục - Ảnh 3.


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