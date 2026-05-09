Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 9-5: Cà phê Việt kiếm thêm tiền ở đâu khi giá lao dốc?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay khép lại tuần giao dịch với Robusta giảm nhẹ, trong khi Arabica đảo chiều tăng trở lại

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 9-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm từ 0,52% đến 0,62%; trong khi giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng từ 0,12% đến 0,43%. 

Giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta giảm 18 USD/tấn, còn 3.414 USD/tấn; Arabica tăng 20 USD/tấn, lên 6.040 USD/tấn.

Trên thị trường nội địa, giá cà phê hôm nay dự kiến điều chỉnh nhẹ so với mức 87.600 đồng/kg của ngày hôm qua.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), trong tháng 4-2026, giá Robusta trên sàn London giảm hơn 30%, còn giá cà phê nội địa giảm khoảng 24% so với cùng kỳ tháng 4-2025.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 799.000 tấn cà phê, đạt kim ngạch 3,7 tỉ USD; tăng 16% về sản lượng nhưng giảm 5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025 do giá cà phê lao dốc.

Cà phê hòa tan

Giá cà phê giảm, kiếm thêm ngoại tệ kiểu gì?

Thông thường, lượng cà phê xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm thấp hơn nửa đầu năm. Vì vậy, trong bối cảnh giá giảm và cung - cầu thế giới còn nhiều biến động, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu “2 con số” về kim ngạch trong năm nay được đánh giá là khó khả thi.

Niên vụ vừa qua, Việt Nam chiếm khoảng 17% sản lượng cà phê xuất khẩu toàn cầu, mang về 8,4 tỉ USD. Tuy nhiên, hơn 85% vẫn là xuất khẩu cà phê nguyên liệu nên giá trị gia tăng còn hạn chế.

Theo ông Bạch Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch VICOFA, dư địa tăng trưởng của ngành cà phê Việt Nam vẫn rất lớn nếu chuyển dịch từ xuất khẩu nguyên liệu sang khai thác sâu hơn chuỗi giá trị trong hệ sinh thái cà phê toàn cầu, vốn có quy mô từ 250-350 tỉ USD.

Ông Tuấn cho rằng ngành cà phê cần nâng cao giá trị sản phẩm thông qua yếu tố “trách nhiệm” và phát triển bền vững. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như Quy định chống phá rừng và suy thoái rừng của EU (EUDR) sẽ giúp cà phê Việt Nam tiếp cận tốt hơn các phân khúc giá cao trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, ngành cà phê cần đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm thay vì chỉ tập trung xuất khẩu cà phê nhân. 

Ngoài lĩnh vực đồ uống, cà phê còn có tiềm năng phát triển trong các ngành y học, dược liệu, mỹ phẩm… nhằm tạo thêm giá trị gia tăng cho chuỗi ngành hàng.

Giá cà phê hôm nay 7-5: Robusta tăng tiếp; "vua xuất khẩu cà phê" bất ngờ rớt hạng

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều khi chỉ có Robusta tăng; “vua xuất khẩu cà phê” rời xa vị trí số 1 trong tháng 4-2026

