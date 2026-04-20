HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran chỉ trích Mỹ "đòi hỏi quá mức"

Xuân Mai

Ông Qalibaf nhấn mạnh Iran vẫn muốn hướng tới hòa bình dù giữa nước này và Mỹ thiếu tin tưởng sâu sắc.

Giới chức Iran vào cuối tuần rồi nhắc lại lập trường cứng rắn về việc tiếp tục hạn chế tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz chừng nào lệnh phong tỏa các cảng của nước này do Mỹ áp đặt vẫn còn hiệu lực.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Qalibaf tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn phát trên truyền hình nhà nước cuối ngày 18-4 (giờ địa phương) rằng không thể có chuyện các nước khác vẫn đi qua eo biển Hormuz trong khi Iran thì không thể. Theo ông, các cuộc đàm phán gần đây giữa Iran và Mỹ đã đạt tiến triển nhưng vẫn còn bất đồng về vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz. Ông Qalibaf nhấn mạnh Iran vẫn muốn hướng tới hòa bình dù giữa nước này và Mỹ thiếu tin tưởng sâu sắc.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran xác nhận giới chức nước này đang xem xét những đề xuất mới từ phía Mỹ, được đưa ra trong chuyến thăm Tehran mới đây của Tư lệnh quân đội Pakistan. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh ngày 18-4 nói với AP rằng nước này chưa sẵn sàng cho vòng đàm phán trực tiếp mới, bởi Mỹ vẫn chưa từ bỏ lập trường của mình.

Ông Khatibzadeh cho biết hai bên đã trao đổi qua lại nhiều lần nhưng cáo buộc Mỹ vẫn giữ nguyên các yêu cầu mà Iran cho là quá mức. Theo ông, Iran muốn hoàn tất "thỏa thuận khung" trước khi tiến tới đàm phán trực tiếp.

Iran chỉ trích Mỹ "đòi hỏi quá mức" - Ảnh 1.

Một tàu chở dầu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm - Iran hôm 18-4. Ảnh: AP

Thứ trưởng Ngoại giao Iran không nêu chi tiết nội dung đàm phán với Mỹ, cũng như không cho biết những vấn đề nào còn vướng mắc nhưng kêu gọi Washington giải quyết các quan ngại của Tehran, trong đó có các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này. Ngoài ra, ông Khatibzadeh khẳng định Tehran sẽ không giao nộp uranium làm giàu cho Washington, qua đó bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về vấn đề này.

Phản ứng trên được Iran đưa ra giữa lúc các bên trung gian đang gấp rút tìm cách gia hạn lệnh ngừng bắn dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 22-4. Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cho biết nước này đang nỗ lực làm cầu nối để thu hẹp những khác biệt giữa Mỹ và Iran.

Pakistan dự kiến tổ chức vòng đàm phán thứ 2 vào đầu tuần này. Dấu hiệu an ninh được tăng cường đã xuất hiện tại thủ đô Islamabad - Pakistan ngày 19-4. Nhiều cảnh sát đã được triển khai và các trạm kiểm soát được dựng lên xung quanh khách sạn Serena, nơi cuộc đàm phán đầu tiên diễn ra mà không đạt kết quả. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo