HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá mít Thái tăng cao nhưng vì sao nhà vườn miền Tây không vui?

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Thông tin từ một số nhà vườn ở các tỉnh miền Tây cho biết trong vài ngày qua, mít Thái đang được thương lái thu mua với giá rất cao.

Cụ thể, mít loại 1 đã lên 31.000-33.000 đồng/kg, mít loại 2 giá 30.000-31.000 đồng/kg, mít loại 3 giá 29.000 đồng/kg.

Đặc biệt, đối với mít ruột đỏ loại 1, giá đến hơn 49.000- 51.000 đồng/kg tại vườn. Còn mít ruột đỏ loại 2 giá đến 36.000-41.000 đồng/kg…

Ông Huỳnh Hữu Phúc (nhà ở xã Tân Phú, Đồng Tháp) cho biết khoảng 3 tuần trở lại đây, mít đã tăng giá dần. Trong khi trước đó, giá mít ở điểm đáy chỉ có 6.000-8.000 đồng/kg đối với mít loại 1, còn với các loại mít loại 2-3 các chủ vựa còn "chê ỏng chê eo" không muốn mua.

- Ảnh 1.

Giá mít Thái tăng cao mà nhà vườn không có mít đủ lớn để bán

Chủ một số vựa chuyên thu mua trái cây ở Thanh Hòa,  Đồng Tháp cho biết giá thu mua tăng cao là do nhu cầu xuất khẩu Trung Quốc đang tăng. Ngoài ra, một số xưởng, công ty trong nước cũng tăng cường thu mua để cung cấp sản phẩm mứt Tết. 

Còn với mít tươi để ăn thì vào mua lễ hội, Tết, nhu cầu tiệc tăng cao nên hút hàng, giá cũng nhích lên. Do nghịch mùa nên giá tăng nhưng nhà vườn ít có hàng bán thì giá lại càng tăng.

Theo các vựa, trước đến nay, trái cây xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc vào thị trường chính là Trung Quốc. Nếu họ tăng mua, tăng giá thì nhà vườn mừng nhưng nhiều thời điểm không có hàng để bán.

Hiện nay, với giá mít cao như vậy, nhà vườn còn hàng để bán sẽ có lãi lớn, một trái 10-15kg lãi đến 300.000-400.000 đồng.

Hiện tại ở các tỉnh miền Tây, người dân đã chuyển đất trồng lúa thu nhập thấp sang trồng vườn xen canh thu nhập cao, trong đó sầu riêng, mít… được ưa chuộng nhất.

Tin liên quan

Giá nông thủy sản miền Tây: Mít kem lớn giá cao hơn 7 lần mít chợ

Giá nông thủy sản miền Tây: Mít kem lớn giá cao hơn 7 lần mít chợ

(NLĐO) – Mít kem chiếm tỷ lệ lớn trong sản lượng thu mua của thương lái, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng mít xuất khẩu của miền Tây.

Lão nông ở Cần Thơ trồng giống mít "lạ", khách tranh mua

(NLĐO)- Từ một trái mít "lạ" được tặng, ông Trần Minh Mẫn ở TP Cần Thơ đã tạo nên thương hiệu "Mít không hạt Ba Láng", mang về thu nhập hơn 1 tỉ đồng/năm.

Mít ruột đỏ lại sốt giá, nhà vườn trúng đậm

(NLĐO) – Mít ruột đỏ mua xô tại vườn đang có giá lên đến 85.000 – 90.000 đồng/kg, cao nhất từ trước đến nay dù không quá khan hiếm

tỉnh Đồng Tháp thu nhập cao mít Thái giá trái cây
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo