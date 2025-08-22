Gia tộc Shinawatra đợi một loạt phán quyết của tòa án

Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 21-8 đã triệu tập bà Paetongtarn Shinawatra, Thủ tướng đang bị đình chỉ và ông Chatchai Bangchuad, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia (NSC), đến phiên điều trần nhân chứng liên quan đoạn ghi âm gây tranh cãi có sự xuất hiện của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Tại phiên điều trần, bà Paetongtarn đã trả lời các câu hỏi của các thẩm phán trong khoảng 1 giờ rưỡi nhưng nội dung này không được phép công bố. Tòa đã ra lệnh cho các bên liên quan nộp bản luận cứ cuối cùng trước ngày 25-8, thay vì ngày 27-8 như dự kiến ban đầu. Thời điểm ra phán quyết dự kiến vào lúc 15 giờ ngày 29-8 (giờ địa phương).

Bà Paetongtarn đã bị tòa án đình chỉ chức vụ thủ tướng từ ngày 1-7 do liên quan đoạn ghi âm bị rò rỉ của cuộc điện đàm riêng tư với ông Hun Sen. Một nhóm 36 thượng nghị sĩ đã đệ đơn khiếu nại đối với bà Paetongtarn, cho rằng nhà lãnh đạo này nên bị phế truất vì lý do đạo đức liên quan cách bà xử lý cuộc gọi này.

Bà Paetongtarn Shinawatra đến Tòa án Hiến pháp ở thủ đô Bangkok – Thái Lan hôm 21-8 Ảnh: Tân Hoa Xã

Đoạn ghi âm bị rò rỉ hôm 18-6 khi căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia leo thang, với nội dung cho thấy bà Paetongtarn có vẻ nhượng bộ trước các yêu cầu của ông Hun Sen. Đến ngày 14-8, bà Paetongtarn đã đệ trình bản bào chữa lên tòa án, trong đó khẳng định những trao đổi của bà với ông Hun Sen trong cuộc điện đàm là một phần trong kỹ thuật đàm phán, chứ không phải là một đề nghị ưu đãi không chính đáng.

Trước khi bà Paetongtarn biết được số phận chính trị của mình, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, cha bà, dự kiến đối mặt phán quyết của Tòa Hình sự Thái Lan trong ngày 22-8. Cụ thể, tòa sẽ tuyên án trong vụ ông Thaksin bị cáo buộc xúc phạm hoàng gia trong một một cuộc phỏng vấn truyền thông hồi năm 2015. Đến ngày 9-9, một tòa án khác dự kiến ra phán quyết trong vụ việc liên quan cáo buộc giả bệnh và tiến trình điều trị y tế mà ông Thaksin nhận tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát trong thời gian bị giam giữ.

Giới phân tích nhận định nội dung các phán quyết trên có thể thử thách sức chống chịu chính trị của gia tộc Shinawatra và định hình lại tương lai chính trị của Thái Lan.