Thái Lan: Bà Paetongtarn Shinawatra đến Tòa án Hiến pháp đúng ngày sinh nhật

Bà Paetongtarn Shinawatra, Thủ tướng Thái Lan, đang bị đình chỉ, hôm 21-8 đến Tòa án Hiến pháp ở thủ đô Bangkok trong diễn biến mới nhất liên quan đến đoạn ghi âm bị rò rỉ giữa bà và cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Đến tòa trong ngày tròn 39 tuổi, bà Paetongtarn không đưa ra bất kỳ bình luận nào với các phóng viên đang chờ đợi trước khi bước vào phiên điều trần.

Bà Paetongtarn Shinawatra đến Tòa án Hiến pháp ở thủ đô Bangkok - Thái Lan hôm 21-8. Ảnh: Bangkok Post

Một ngày trước khi ra tòa làm chứng, bà Paetongtarn hoàn toàn tránh xuất hiện trước công chúng.

Theo tờ Bangkok Post, một nhân chứng khác cũng được mời đến tòa hôm 21-8 là Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Chatchai Bangchuad.

Bà Paetongtarn hôm 1-7 bị Tòa án Hiến pháp tạm đình chỉ chức vụ sau khi xuất hiện đoạn ghi âm cuộc gọi riêng giữa bà và ông Hun Sen.

Lòng trung thành bị nghi ngờ

Đoạn ghi âm được tiết lộ hôm 18-6 trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa 2 nước leo thang thành đụng độ. Nội dung đoạn ghi âm được nhiều người nhận xét là bà Paetongtarn chỉ trích Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan và nhượng bộ trước yêu cầu từ ông Hun Sen.

Vụ việc làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội trong dư luận Thái Lan, với nhiều ý kiến nghi ngờ lòng trung thành của bà.

Ngày 14-8, bà Paetongtarn đã nộp bản giải trình lên tòa, theo đó khẳng định những phát biểu trong cuộc gọi chỉ là “kỹ thuật đàm phán”, chứ không phải hành vi hứa hẹn ưu ái.

Tòa án dự kiến ra phán quyết về vụ việc vào ngày 29-8.

Ông Jatuporn Prompan — thủ lĩnh Mặt trận Thống nhất Bảo vệ Chủ quyền Thái Lan và cũng là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất bà Paetongtarn — đã lên tiếng bác bỏ tin đồn rằng phán quyết trên đã được “dàn xếp” theo hướng có lợi cho bà Paetongtarn.

Tuy nhiên, ông nhận định vụ việc trên lẫn phiên tòa xét xử tội khi quân đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - dự kiến ra phán quyết vào ngày 22-8 - chắc chắn sẽ làm thay đổi sâu sắc cục diện chính trường Thái Lan.