Quốc tế

Tòa án Thái Lan sắp quyết định số phận Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra

Xuân Mai

(NLĐO) - Tòa án Hiến pháp đã nghe lời khai của Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra về cuộc điện đàm rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Tòa án xác nhận sẽ công bố phán quyết vào ngày 29-8 theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, tòa đã yêu cầu bà Paetongtarn và các nguyên đơn - một nhóm gồm 36 thượng nghị sĩ - nộp bản tuyên bố kết luận bằng văn bản ngày 25-8, thay vì ngày 27-8 để các thẩm phán có thêm thời gian chuẩn bị phán quyết.

Tòa án cũng đã lên lịch trình các phiên trình bày miệng, thảo luận và bỏ phiếu như dự kiến ban đầu vào ngày 29-8, bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút trong khi công bố phán quyết được ấn định vào lúc 15 giờ.

Tòa án Thái Lan sắp quyết định số phận Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra- Ảnh 1.

Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra đứng trước các thẩm phán khi bắt đầu phiên điều trần hôm 21-8. Ảnh: Bangkok Post

Hôm 21-8, các thẩm phán đã nghe lời khai của hai nhân chứng là bà Paetongtarn và ông Chatchai Bangchuat, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia.

Nếu bị kết tội, bà Paetongtarn sẽ trở thành thành viên thứ 3 của gia tộc Shinawatra bị phế truất. Cha bà, ông Thaksin Shinawatra, bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006, trong khi cô của bà, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, bị Tòa án Hiến pháp truất quyền vào năm 2014, chỉ vài tuần trước một cuộc đảo chính quân sự.

Người tiền nhiệm của bà Paetongtarn, ông Srettha Thavisin, cũng bị tòa phế truất vào năm 2023 vì vi phạm đạo đức khi bổ nhiệm một bộ trưởng có tiền án.

Theo Bangkok Post, nếu bà Paetongtarn bị cách chức, nội các cũng sẽ phải từ chức, gây ra làn sóng bất ổn chính trị mới.

Trước đó, các thượng nghị sĩ đã đệ đơn khiếu nại bà Paetongtarn khi cho rằng bà đã vi phạm các quy định của hiến pháp liên quan đến hành vi đạo đức của bộ trưởng khi xử lý cuộc điện đàm với ông Hun Sen. Tại một cuộc họp báo, bà Paetongtarn giải thích rằng bà cố ý dùng cách tiếp cận nhẹ nhàng với ông Hun Sen như một chiến thuật đàm phán để bảo vệ chủ quyền Thái Lan.

Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ cho rằng bà đã không hành động đúng vai trò thủ tướng. Việc bà nhắc đến mối quan hệ cá nhân và gia đình với ông Hun Sen tạo cảm giác bà đứng về phía Campuchia. Tòa án đã đình chỉ chức vụ thủ tướng của bà Paetongtarn vào ngày 1-7 trong khi chờ phán quyết.

Phiên điều trần hôm 21-8 diễn ra một ngày trước phán quyết quan trọng khác liên quan đến ông Thaksin. Ông bị cáo buộc xúc phạm hoàng gia liên quan đến những phát biểu của ông trong một cuộc phỏng vấn năm 2015 tại Hàn Quốc.

Tin liên quan

Thái Lan: Phiên tòa chờ bà Paetongtarn đúng vào ngày đặc biệt

Thái Lan: Phiên tòa chờ bà Paetongtarn đúng vào ngày đặc biệt

(NLĐO) - Thủ tướng Thái Lan đang bị đình chỉ vẫn chưa xác nhận liệu bà có ra tòa vào ngày 21-8 liên quan đến cuộc điện đàm gây tranh cãi hay không.

Cuộc họp Thái Lan - Campuchia đạt kết quả tích cực

Cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan (GBC) đã kết thúc ngày 7-8 tại thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia với kết quả tích cực.

Kết quả đàm phán về biên giới Thái Lan - Campuchia

(NLĐO) – Ngày 7-8, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, tướng Natthapol Nakpanich, tổ chức họp báo sau cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung Thái Lan - Campuchia

Thái Lan Campuchia Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen phế truất
    Thông báo