Quốc tế

Thái Lan: Phiên tòa chờ bà Paetongtarn đúng vào ngày đặc biệt

Xuân Mai

(NLĐO) - Thủ tướng Thái Lan đang bị đình chỉ vẫn chưa xác nhận liệu bà có ra tòa vào ngày 21-8 liên quan đến cuộc điện đàm gây tranh cãi hay không.

Tại Quốc hội hôm 14-8, các phóng viên đã nhiều lần đề nghị bà Paetongtarn Shinawatra, thủ tướng Thái Lan đang bị đình chỉ, bình luận về cuộc điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, vụ việc có thể dẫn đến khả năng bà bị phế truất.

Thái Lan: Phiên tòa chờ bà Paetongtarn đúng vào ngày đặc biệt- Ảnh 1.

Thủ tướng bị đình chỉ chức vụ Paetongtarn Shinawatra (phải) đến Quốc hội ở thủ đô Bangkok hôm 14-8. Ảnh: Bangkok Post

Tòa án đã đình chỉ chức vụ thủ tướng của bà Paetongtarn vào ngày 1-7 trong khi chờ phán quyết, dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 29-8 tới. Mặc dù các câu hỏi được lặp lại, bà Paetongtarn vẫn không trả lời. Bà chỉ nói: "Ôi, ngày 21-8 là ngày sinh nhật của tôi".

Các phóng viên hỏi tại sao bà không trả lời rõ ràng và liệu bà có lo lắng về việc tòa án mời bà ra làm chứng hay không. Bà vẫn giữ im lặng và rời đi cùng Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Manaporn Charoensri thuộc Đảng Pheu Thai cầm quyền.

Một nhóm thượng nghị sĩ đã nộp đơn lên tòa án kêu gọi bãi nhiệm bà Paetongtarn với cáo buộc vi phạm chuẩn mực đạo đức và thiếu trung thực liên quan đến cuộc điện đàm với cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen vào ngày 15-6.

Đoạn ghi âm cuộc trò chuyện riêng đã bị rò rỉ vào ngày 18-6, thời điểm căng thẳng biên giới giữa hai nước leo thang. Theo Bangkok Post, bà Paetongtarn khẳng định rằng những bình luận của bà phản ánh một chiến thuật đàm phán nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, với hy vọng ông Hun Sen sẽ đồng ý về cách giải quyết tranh chấp. Bà đã nêu rõ lập trường của mình trong một tuyên bố bào chữa bằng văn bản gửi lên tòa án.

Tòa án dự kiến mở phiên điều trần vào ngày 21-8, tại đó tòa sẽ nghe bà Paetongtarn và Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia trình bày. Tòa án cho biết nếu một trong hai người không ra hầu tòa, điều đó sẽ được coi là từ bỏ quyền làm chứng và sự vắng mặt của họ sẽ không gây chậm trễ cho phiên tòa.

Tòa án cũng đã yêu cầu cả nguyên đơn và bà Paetongtarn nộp bản trình bày quan điểm bằng văn bản chậm nhất là ngày 27-8. Vụ án tập trung vào việc liệu vai trò thủ tướng của bà Paetongtarn có tự động chấm dứt theo Điều 170 và 160 của Hiến pháp Thái Lan, vốn liên quan đến tiêu chuẩn đạo đức và sự liêm chính của các bộ trưởng, hay không.

Bà Paetongtarn hiện vẫn tiếp tục làm việc trong nội các với vai trò bộ trưởng Văn hóa. Bà được bổ nhiệm vào vị trí này trong cuộc cải tổ cùng ngày bà bị đình chỉ chức thủ tướng.

Tin liên quan

Cuộc họp Thái Lan - Campuchia đạt kết quả tích cực

Cuộc họp Thái Lan - Campuchia đạt kết quả tích cực

Cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan (GBC) đã kết thúc ngày 7-8 tại thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia với kết quả tích cực.

Kết quả đàm phán về biên giới Thái Lan - Campuchia

(NLĐO) – Ngày 7-8, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, tướng Natthapol Nakpanich, tổ chức họp báo sau cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung Thái Lan - Campuchia

Diễn biến mới về tình hình biên giới Campuchia - Thái Lan

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận hàng rào dây thép gai do Thái Lan lắp đặt tại khu vực An Ses đã được dỡ bỏ.

    Thông báo