Kinh tế

Giá vàng hôm nay 9-1: Đảo chiều tăng vọt

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) - Sau một phiên sụt giảm, giá vàng hôm nay trên thế giới đã bật tăng mạnh trong bối cảnh giá dầu thô nhích lên, lãi suất tại Mỹ được dự báo hạ nhiệt...

Giá vàng hôm nay 9-1: Bật tăng trở lại sau phiên sụt giảm - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh

Lúc 6 giờ ngày 9-1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch quanh mức 4.479 USD/ounce, tăng khoảng 72 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.407 USD/ounce.

Giá vàng đảo chiểu tăng vọt khi nhà đầu tư dự báo lãi suất tại Mỹ hạ nhiệt. Thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026, sau các dữ liệu việc làm hỗn hợp và phát biểu từ các quan chức FED rằng rủi ro thất nghiệp có thể thúc đẩy nới lỏng chính tiền tệ. Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chỉ đạo mua 200 tỉ USD trái phiếu nhằm tăng cung tiền, kích thích tăng trưởng kinh tế.

Trên các thị trường tài chính quốc tế khác, giá dầu thô nhích lên quanh 57 USD/thùng nhờ kỳ vọng nhu cầu phục hồi. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,16% cũng hỗ trợ giá vàng hôm nay đi lên.

Giá vàng hôm nay 9-1: Bật tăng trở lại sau phiên sụt giảm - Ảnh 2.

Tin liên quan

Sáng 8-1, giá vàng miếng SJC giảm, vàng nhẫn tiếp tục tăng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC bất ngờ sụt giảm theo đà đi xuống của giá thế giới, riêng vàng nhẫn trơn tăng tiếp.

Thị trường vàng TP HCM đón làn gió mới

Thương hiệu vàng lâu năm từ phía Bắc gia nhập thị trường TP HCM đã tạo thêm nguồn cung giữa lúc giá vàng neo cao

Giá vàng hôm nay 8-1: Bắt đầu sụt giảm

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 8-1, đã lao xuống khi nhà đầu tư chốt lời sau nhiều phiên tăng rất mạnh.

