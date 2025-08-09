HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng miếng SJC vượt đỉnh lịch sử, vì sao chuyên gia nói không nên mua vào lúc này?

Thái Phương thực hiện

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC tăng tới 3-4 triệu đồng/lượng chỉ trong vài ngày đang kích thích nhu cầu mua vào của người dân với kỳ vọng sinh lời

Ngày 9-8, giá vàng miếng SJC được các công ty niêm yết mua vào 123,2 triệu đồng/lượng, bán ra 124,4 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chỉ trong khoảng 1 tuần nay, giá vàng miếng tăng nhanh thêm 3 triệu đồng/lượng và bỏ xa mốc kỷ lục 124 triệu đồng hồi tháng 4-2025. Nhiều người kỳ vọng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng khi giá thế giới chưa vượt đỉnh và nguồn cung vàng trong nước vẫn còn khan hiếm. 

Tuy vậy, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia vàng Trần Duy Phương, lại cho rằng vàng vẫn có rủi ro trong thời gian tới.

Giá vàng miếng SJC vượt đỉnh lịch sử, vì sao chuyên gia nói không nên mua vào lúc này?- Ảnh 1.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương bình luận diễn biến giá vàng miếng thời gian qua

Giá vàng miếng SJC bỏ xa vàng thế giới

* Phóng viên: Đâu là yếu tố khiến giá vàng trong nước liên tục tăng, phá đỉnh cũ, lập đỉnh mới bỏ xa vùng 124 triệu đồng/lượng?

- Chuyên gia vàng Trần Duy Phương: Giá vàng miếng SJC vượt qua 124 triệu đồng/lượng nhưng giá vàng thế giới vẫn loanh quanh dưới 3.400 USD/ounce, tức đang thấp hơn nhiều so với đỉnh 3.500 USD/ounce lập hồi tháng 4. Điều này có nghĩa giá vàng miếng đang tăng nhanh hơn giá thế giới. 

Giá vàng miếng SJC nhảy vọt chủ yếu do nguồn cung. Không chỉ nguồn cung khan hiếm, nhiều người vẫn chuộng mua vàng thương hiệu SJC, càng đẩy giá vàng đi lên. 

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn vàng nhẫn trơn các loại (cùng là vàng 99,99) khoảng 4 triệu đồng). 

Ngân hàng nhà nước đến giờ vẫn chưa có chính sách cụ thể hoặc cơ chế mới nào để mà góp phần tăng nguồn cung vàng.

Sắp tới, nếu cơ quan quản lý có giải pháp để tăng cung vàng cho thị trường thông qua chính sách cụ thể, có thể giá vàng sẽ hạ nhiệt. Bởi giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá thế giới tới 16 triệu đồng/lượng.

Vì sao không nên mua vàng miếng SJC lúc này?

* Thực tế, quy mô thị trường vàng hiện không nhiều, trường hợp thị trường thêm nguồn cung vàng miếng, giá vàng SJC có lao dốc?

- Nhu cầu về vàng SJC của người dân và nhà đầu tư khá cao, dù quy mô không lớn. Cũng chính vì quy mô không lớn nên khi người dân chuộng vàng miếng SJC mà cầu lớn hơn cung, sẽ đẩy giá lên.

Ngược lại, rủi ro cũng sẽ là trong trường hợp có chính sách vàng mới của Ngân hàng Nhà nước để thu hẹp cách biệt với giá thế giới, giá vàng miếng SJC sẽ giảm mạnh. Còn những loại vàng khác như vàng trang sức, vàng nhẫn trơn các loại, giá biến động sát với giá thế giới hơn.

Và hiện tại, không nên mua vàng miếng SJC. Bởi Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang có những động thái quyết liệt để ban hành chính sách với mục tiêu rút ngắn chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Khi chính sách hoàn thiện, giá vàng miếng SJC sẽ suy giảm. 

Đồng thời, giá vàng thế giới đang tiệm cận ở mức khá là cao nên có thể là xu hướng sẽ suy giảm trở lại. Nếu mua vàng, nhà đầu tư có thể tìm mua vàng nhẫn để giảm bớt rủi ro chênh lệch giá với thế giới.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 9-8: Tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 9-8: Tiếp tục tăng mạnh

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 9-8, chưa dừng đà tăng trong bối cảnh Mỹ áp thuế nhập khẩu lên vàng thỏi, gây sóng gió với thị trường toàn cầu

Tối 8-8, giá vàng miếng SJC chưa dừng đà tăng, lao lên đỉnh mới

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn 99,88 giao dịch chiều tối nay, 8-8, tiếp tục tăng vọt, dù giá vàng thế giới chỉ nhích nhẹ

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh, nhiều người vẫn "chịu chi" mua vào

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC chạm mốc đỉnh lịch sử quanh 124 triệu đồng/lượng, bỏ xa vàng nhẫn và giá vàng thế giới.

giá vàng giá vàng miếng SJC giá vàng nhẫn giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng pnj dự báo giá vàng năm 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo