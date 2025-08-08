Tối 8-8, giá vàng miếng SJC chưa dừng đà tăng, lao lên đỉnh mới

Lúc 19 giờ ngày 8-8, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 123,2 triệu đồng/lượng, bán ra 124,4 triệu đồng/lượng - tăng 400.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Đáng chú ý, bất chấp giá vàng miếng đi lên, lập đỉnh lịch sử mới - cao hơn cả vùng đỉnh từng lập vào tháng 4 vừa qua quanh 124 triệu đồng/lượng, biên độ giá mua - bán lại được Công ty SJC thu hẹp.

Hiện nay, chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC chỉ 1,2 triệu đồng/lượng, mức rất thấp trong những ngày qua. Mức chênh lệch bất ngờ thu hẹp phản ánh nhu cầu mua vàng của người dân cao hơn bán ra, khiến công ty phải nâng giá mua vào để kích thích khách bán.

Một số công ty vàng khác như PNJ, DOJI, Mi Hồng cũng giao dịch giá vàng miếng SJC ở vùng đỉnh mới.

Tăng vọt so với giá vàng thế giới

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 các loại được giao dịch ở mức 117,3 triệu đồng/lượng mua vào và 119,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra - tăng 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Đây cũng là mức tăng rất mạnh của giá vàng nhẫn trong những ngày qua. Giá vàng nhẫn hiện thấp hơn vàng miếng SJC trên 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng nhanh, lập đỉnh mới vào cuối ngày 8-8

Giá vàng trong nước tăng vọt vào cuối ngày là khá bất ngờ. Bởi lẽ, trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở mức 3.387 USD/ounce, nhích nhẹ khoảng 5 USD/ounce so với phiên trước.

Với diễn biến nêu trên, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới tiếp tục giãn rộng. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 107,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC tới gần 17 triệu đồng/lượng - xấp xỉ mức kỷ lục trong giai đoạn cuối năm ngoái, đầu năm nay.