Tối 8-8, giá vàng miếng SJC chưa dừng đà tăng, lao lên đỉnh mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tối 8-8, giá vàng miếng SJC chưa dừng đà tăng, lao lên đỉnh mới

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn 99,88 giao dịch chiều tối nay, 8-8, tiếp tục tăng vọt, dù giá vàng thế giới chỉ nhích nhẹ

Lúc 19 giờ ngày 8-8, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 123,2 triệu đồng/lượng, bán ra 124,4 triệu đồng/lượng - tăng 400.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.  

Đáng chú ý, bất chấp giá vàng miếng đi lên, lập đỉnh lịch sử mới - cao hơn cả vùng đỉnh từng lập vào tháng 4 vừa qua quanh 124 triệu đồng/lượng, biên độ giá mua - bán lại được Công ty SJC thu hẹp. 

Hiện nay, chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC chỉ 1,2 triệu đồng/lượng, mức rất thấp trong những ngày qua. Mức chênh lệch bất ngờ thu hẹp phản ánh nhu cầu mua vàng của người dân cao hơn bán ra, khiến công ty phải nâng giá mua vào để kích thích khách bán.

Một số công ty vàng khác như PNJ, DOJI, Mi Hồng cũng giao dịch giá vàng miếng SJC ở vùng đỉnh mới.

Tăng vọt so với giá vàng thế giới

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 các loại được giao dịch ở mức 117,3 triệu đồng/lượng mua vào và 119,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra - tăng 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng. 

Đây cũng là mức tăng rất mạnh của giá vàng nhẫn trong những ngày qua. Giá vàng nhẫn hiện thấp hơn vàng miếng SJC trên 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh lịch sử mới vào Tối 8 - 8 - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC tăng nhanh, lập đỉnh mới vào cuối ngày 8-8

Giá vàng trong nước tăng vọt vào cuối ngày là khá bất ngờ. Bởi lẽ, trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở mức 3.387 USD/ounce, nhích nhẹ khoảng 5 USD/ounce so với phiên trước.

Với diễn biến nêu trên, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới tiếp tục giãn rộng. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 107,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC tới gần 17 triệu đồng/lượng - xấp xỉ mức kỷ lục trong giai đoạn cuối năm ngoái, đầu năm nay.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 8-8: Bứt phá mạnh mẽ, chạm đỉnh hai tuần

Giá vàng hôm nay 8-8: Bứt phá mạnh mẽ, chạm đỉnh hai tuần

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 8-8, tiếp tục đà tăng ấn tượng, nhờ động lực Trung Quốc gia tăng dự trữ vàng

Giá vàng vẫn biến động khó lường

Tác động từ giá vàng thế giới và nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá vàng trong nước tăng cao

Hội đồng Vàng Thế giới nói về khả năng giá vàng giảm mạnh thời gian tới

(NLĐO)- Tại buổi họp báo ngày 7-8, phóng viên nêu câu hỏi quan điểm của Hội đồng Vàng Thế giới về nhận định xu hướng giá vàng có thể giảm mạnh thời gian tới.

giá vàng giá vàng miếng SJC giá vàng nhẫn giá vàng sjc giá vàng pnj giá vàng doji
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo