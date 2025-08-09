HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 9-8, giá vàng miếng SJC tăng cao chót vót, tiếp tục lập đỉnh mới

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC giao dịch sáng nay, 9-8, bỏ xa mốc 124 triệu đồng/lượng và giãn rộng cách biệt với giá vàng thế giới.

Giá vàng miếng SJC vượt đỉnh lịch sử

Sáng 9-9, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 123,2 triệu đồng/lượng, bán ra 124,4 triệu đồng/lượng - tăng 400.000 đồng so với sáng qua, bỏ xa đỉnh lịch sử hồi tháng 4-2025. 

Một số công ty vàng khác như PNJ, DOJI, Mi Hồng cũng giao dịch giá vàng miếng SJC ở vùng đỉnh mới. 

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 các loại được giao dịch ở mức 117,3 triệu đồng/lượng mua vào và 119,9 triệu đồng/lượng bán ra - tăng tới 600.000 đồng so với sáng qua.

Giá vàng miếng SJC tăng bất ngờ vào sáng 9 - 9 , đạt đỉnh mới - Ảnh 2.

Một nhà đầu tư khoe mua được hơn 1 lượng vàng miếng SJC sau 2 lần xếp hàng

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC sáng nay cũng gây bất ngờ. Một số cửa hàng ở TP HCM báo giá vàng miếng SJC ở mức 123,5 triệu đồng/lượng mua vào, 124,5 triệu đồng/lượng bán ra - cao hơn các công ty vàng lớn. 

Diễn biến này gây chú ý bởi khoảng 1 tuần trước, giá vàng miếng SJC tự do được giao dịch thấp hơn vài trăm ngàn đồng mỗi lượng so với giá tại doanh nghiệp và ngân hàng. 

Bất ngờ vì giá vàng miếng SJC tăng quá nhanh

Giá vàng trong nước không chỉ tăng mạnh mà còn tăng nhanh hơn giá vàng thế giới, gây bất ngờ với nhiều người. 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều người vẫn ngóng giá vàng trong nước hạ nhiệt để thu hẹp cách biệt với giá vàng thế giới. Tuy nhiên, giá vàng miếng SJC lại tăng nhanh, giảm chậm so với giá thế giới.

"Tôi định mua khoảng 5 chỉ vàng miếng SJC để dành. Vậy mà chỉ trong vài ngày nay, giá vàng đã tăng vọt lên 124,4 triệu đồng/lượng" – anh Hoàng Thuận (ngụ phường Phước Bình, TP HCM) băn khoăn.

Theo giới phân tích, giá vàng trong nước đi lên do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý này được giao dịch ở mức 3.399 USD/ounce, cao hơn khoảng 15 USD/ounce so với phiên trước. 

Giá vàng trên sàn quốc tế tăng mạnh trước thông tin Mỹ có thể áp thuế nhập khẩu lên vàng thỏi 1 kg - động thái gây sốc với ngành công nghiệp này. Dù vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn đang chờ thông tin chính thức. Giá vàng trong giai đoạn này đang biến động mạnh.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 108 triệu đồng/lượng - thấp hơn vàng miếng SJC trên 16 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 9-8: Tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 9-8: Tiếp tục tăng mạnh

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 9-8, chưa dừng đà tăng trong bối cảnh Mỹ áp thuế nhập khẩu lên vàng thỏi, gây sóng gió với thị trường toàn cầu

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh, nhiều người vẫn "chịu chi" mua vào

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC chạm mốc đỉnh lịch sử quanh 124 triệu đồng/lượng, bỏ xa vàng nhẫn và giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 8-8: Bứt phá mạnh mẽ, chạm đỉnh hai tuần

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 8-8, tiếp tục đà tăng ấn tượng, nhờ động lực Trung Quốc gia tăng dự trữ vàng

giá vàng giá vàng miếng SJC giá vàng nhẫn giá vàng hôm nay giá vàng pnj giá vàng sjc giá vàng doji dự báo giá vàng năm 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo