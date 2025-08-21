Chiều 21-8, TAND Khu vực 1 – TP Huế mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (SN 1998) 1 năm 9 tháng tù và Nguyễn Đình Khánh (SN 1996, cùng trú phường Phú Xuân, TP Huế) 3 năm 9 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản".

Hai bị cáo

Theo cáo trạng, do túng tiền tiêu xài, đầu tháng 1-2025, Hùng rủ Khánh bàn bạc, thống nhất thủ đoạn giả vờ hỏi mượn điện thoại của người đi đường rồi tẩu thoát.

Trưa 7-1, Hùng chở Khánh về hướng biển Thuận An. Đến trạm chờ xe buýt ở phường Thuận An, cả hai phát hiện chị Trần Thị H. (SN 1983) cùng con gái là Trần Thị M. D. (SN 2007) đang đứng chờ xe. Khánh tiếp cận, giả vờ cần gọi gấp và mượn điện thoại. Tin lời, D. đưa chiếc điện thoại của mẹ cho Khánh. Ngay lập tức, Khánh cầm điện thoại nhảy lên xe để Hùng phóng đi.

Sau khi cướp tài sản, cả hai đem bán tại đường Cao Bá Quát (phường Phú Xuân) chỉ với giá 355.000 đồng, rồi chia nhau tiêu xài.

Tại toà, Hùng bị xác định có nhân thân xấu, từng nhiều lần bị xử phạt hành chính và hai lần bị TAND TP Huế (cũ) đưa ra xét xử. Khánh thậm chí có tới 5 tiền án về tội trộm cắp cùng nhiều vi phạm hành chính khác.